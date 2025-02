Gemma Rosell: Cinco hijos y un reto

“Es brutal lo que ha hecho Verdeliss. ¡Y aún tiene ‘haters’!”. Me escribía ésto Gemma justo después que yo compartiera en IG el increíble logro deportivo conseguido por la deportista e influencer navarra. Madre de cinco hijos -tres menos que su compañera- sabe que es posible lograr un sueño semejante porque ella misma ha recorrido el mundo como triatleta dejando en casa a una prole.

Conciliar, luchar y priorizar es lo que ha hecho Gemma Rosell desde que decidió subirse a una bicicleta, entrenar a las seis de la mañana antes de preparar biberones y bocadillos y colocarse delante del ordenador para trabajar. Más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, acumula tantas experiencias que ha decidido reunirlas en un libro, ‘El reto’. En él desgrana sus vivencias como madre de familia numerosa, empresaria, emprendedora y deportista amateur de modalidades deportivas de resistencia como triatlones, ultrarails o carreras en bicicleta de montaña por etapas.

“La pregunta que más me hacen es: ‘¿Pero como puedes con todo?’. Ahí incluyen niños, pareja, trabajo, deporte y cuidado de mí misma. Si quieres, puedes. Esto es así”, asegura. Vamos por partes. Pareja. “Mi marido sabe que el deporte es mi espacio personal, que practicándolo me siento libre. Y no sólo lo respeta, sino que lo apoya”. Hijos. Cinco. “Tienen su parte egoista, como todos, y les cuesta digerir algunas de mis cosas (ríe) pero están ahí. En el libro explico que los niños no son nuestros y que debemos intentar no influirles demasiado. Sé que cuesta soltar pero hay que hacerlo”. Trabajo. “Soy autónoma y me organizo bastante bien. Insisto: se puede”.

Gemma Rosell destila seguridad en sí misma. Se perdona poco. Se exige mucho. “Nunca conocerás a una persona fuerte con un pasado fácil”, escribe. Este libro ha resultado ser “terapéutico, porque me ayudó a superar un año muy difícil en lo personal y en lo deportivo. Me lesioné jugando a fútbol. Me destrocé la rodilla. Fue horroroso. Me hundí. A medida que escribía me entendía más a mí misma y me fui sintiendo mejor”. Y supo que, como resumen final, “todos debemos tener un próposito en la vida e ir a por él.

El mío es el de tener la mejor salud posible para vivir bien el tiempo que me queda. Ello incluye la actividad deportiva, la alimentación saludable, no beber alcohol y, en definitiva, disfrutar de la vida y de los pequeños momentos”. Se apoya en su bicicleta y me cuenta que “en marzo nos vamos las dos a Nueva Zelanda y en mayo, a la Titan Desert. Es una prueba muy exigente pero me encanta”. Será la número 11. Otro reto más.