Gemma Mengual: "Hay talento y mucho trabajo"

La campeona olímpica analiza los éxitos de la natación sincronizada española en el Mundial de Fukuoka "El nuevo reglamento nos ha beneficiado porque las jerarquías ya no tienen tanto peso", asegura

Una escapada terapéutica a Ibiza y una estancia en el hotel Las Mimosas le cargó las pilas para afrontar dos semanas de Campus con “mis niñas” y disfrutar en la distancia de los éxitos de la natación sincronizada en el Mundial de Fukuoka. Lleva desde 2015 vinculada al mixto con Anna Vega y ahora ve como llegan los éxitos tras tantos años de esfuerzo.

“Hay talento y mucho trabajo. Se fue Pau Ribes y llegaron Fernando y Dennis, que llevaba un tiempo entrenando con Alba (Cabello, su compañera en aquel equipo de ‘sincro’ que hizo historia). Me emociona ver lo que han logrado. ¡Y lo que nos queda!”, asegura Gemma Mengual. Y añade que “el nuevo reglamento nos ha beneficiado porque las jerarquías ya no tienen tanto peso. La puntuación es mucho más objetiva”.

Siente mucho orgullo y se le nota. Considera que “tanto Mayu Fujiki como nosotras hemos sacado el máximo partido de la nueva reglamentación. Ahí los tienes. Son la sensación de este Mundial”. Mengual analiza a varios de ‘sus’ nadadores, destacando “la ambición de Dennis González, la cabeza tan asentada que tiene y su predisposición. Lo lucha todo hasta el final y es pura pasión. Ya es un referente en la ‘sincro’”.

Oro en solo técnico, Fernando Díaz del Río es, para Gemma, “pura magia. Se lanza al agua y la acaricia, va por encima. No salpica. Es limpio y plástico. Muy elegante. Un nadador totalmente diferente. Es un placer entrenarle”. Para Emma García también tiene palabras de reconocimiento: “Es una luchadora. Lleva más tiempo compitiendo y su sueño era la medalla del mundo. El año pasado no pudo ser y me alegro muchísimo que esta vez la haya conseguido. También Mireia Hernández es un ‘talentazo’. Como Iris Tió”.

Ésta es una de las revelaciones del Mundial, bronce en solo técnico y oro con el equipo. “Tiene un talento brutal -asegura Gemma- y es muy trabajadora. Siempre está dispuesta a aprender y está en el camino correcto. Todo el mundo la mira y ya se la tiene en cuenta. Acabará siendo un referente en el mundo de la sincronizada, seguro”.

“Soy agua”

Le encanta sentirse rodeada de ella y por eso es feliz en Ibiza y en Formentera. “Es donde me siento más ‘yo’, más cómoda. Y el mar… ¡maravilla! Esa flotabilidad, esa sensación… No hay nada igual”. Las dos últimas semanas de julio las pasa todo el día en la piscina, en su Campus de Valldoreix, donde disfruta detectando talento, el eje central de su empresa Así Está el Patio.

“No todo el mundo lo tiene pero con esfuerzo se puede llegar muy lejos. Me gusta cuidar al deportista porque cuando yo lo era me fue muy bien que alguien se ocupara de algunas de mis cosas. Me ayudaba a proyectar y potenciar mi imagen y eso es lo que pretendemos desde Así Está el Patio”.

