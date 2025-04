Garazi Sánchez: Desconectar para volver

“Surgió de forma espontánea. Estaba saliendo de una lesión justo cuando el año anterior había conseguido mi mejor resultado en un Mundial y en un preolímpico. Estaba fuera de los Juegos de París y me fui. Viajé a México y allí me di cuenta que el problema no era el lugar o la circunstancia. Era yo. Apagué el teléfono móvil para saber que iba a sentir sin todo ese ruido”.

Me lo explica cuando ha vuelto a ese país que tanto la ayudó y la enamoró. Garazi Sánchez ha regresado a ese lugar en que “se vive intenso y bonito. Me gustan sus tradiciones y esas sobremesas eternas con la familia y los amigos. Y las olas. ¡Son una maravilla! Es donde más en casa me siento estando lejos”.

La surfista entrena para preparar su vuelta a lo más alto aunque las experiencias pasadas le han hecho cambiar el chip. “Ahora estoy en México con el objetivo puesto en un nuevo ciclo olímpico -explica- pero he aprendido a ir paso a paso y en lo primero que pienso es en el Europeo de este verano. Mi mirada está puesta en volver a disfrutar del alto rendimiento pero sin que la salud quede exenta. La mental y la física. Quiero regalarme este ciclo con esta nueva manera de vivir el deporte”.

Modo Avión se llama el experimento que ya triunfa en todas partes

¿Echó de menos ese artilugio que se ha convertido en un ápendice más de cada uno de nosotros?. Garazi Sánchez confiesa que “me costó apagarlo, pero no lo añoré después. Me lo planteé por la mañana y hasta las ocho de la tarde no lo conseguí. Era como tirarte de un precipicio. Lo echaba de menos a nivel automático, justo antes de ir a la cama o cuando tenía que buscar una localización. Pero lo conseguí y comprobé lo bonito que es necesitar a las personas, no usarlas. Las necesito para vivir”.

Y añade que “tenemos que atrevernos sabiendo que lo importante está a salvo. Somos yonkis y pasamos el síndrome de abstinencia cuando no tenemos teléfonos móviles. Los mayores tenemos mas consciencia. Lo preocupante son los más jóvenes, que están más encerrados en esta vida virtual. Es un tema que va a ser muy complejo de aquí al futuro”.