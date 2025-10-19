Ferran, en la lucha contra el cáncer de mama: "Siempre con vosotras"

“Gracias por pensar en mí”. Lo dijo un par de veces. O tres. El lujo de poder sumar un jugador más a la historia de estos reportajes de apoyo a tantas y tantas mujeres que sufren cáncer de mama y a sus familias, dice mucho de cómo son. Desde aquel Andrés Iniesta que fue el primero en mostrar su solidaridad hasta Ferran Torres, que no dudó ni un segundo en aceptar, son ya catorce los jugadores del FC Barcelona que han participado con cariño y empatía en una de las acciones más bonitas en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer.

“Gracias por lo que hacéis”, reconocía Ferran al trabajo de tantas y tantos voluntarios y profesionales de la medicina que se dejan la piel en ayudar y en buscar soluciones. “Hay que destinar todos los medios necesarios a la investigación -reclamaba el blaugrana- porque la vida de muchas personas depende de ello”. Por fortuna, en su entorno más cercano no ha vivido una enfermedad de estas características pero es consciente “de lo que supone, tanto para la enferma como para su familia y amigos”.

Ferran Torres, jugador del FC Barcelona / VALENTI ENRICH

Sabedor de lo que implica también a nivel psicológico esta patología para una mujer, Ferran Torres cree que “lo más importante es estar, que sepan que cuentan con nosotros. Ayudarla a desconectar, a que sienta que tiene todo el apoyo y que siempre vamos a estar ahí, pase lo que pase”.

Cuando hablan de los futbolistas como seres que habitan en una burbuja que los aleja de la realidad, el jugador del Barça es muy claro: “Tenemos los mismos problemas que cualquiera cuando acabamos de trabajar. Y más recursos económicos, sí, pero el dinero no lo soluciona todo. Somos sensibles y estamos ahí”. Y él lo ha demostrado en varias ocasiones -en las que no explica y conocemos- y en las que le hemos visto sacando barro en Valencia o, como hoy, vistiéndose de rosa para sumarse a la causa. “Gracias por pensar en mí”. Y tú, en ellas.