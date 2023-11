Espíritu olímpico

Cuatro mujeres. Cuatro deportistas que atesoran éxitos internacionales, sacrificios y luchas colectivas e individuales. Cuatro medallistas olímpicas que, desde su retirada, tienen como objetivo devolverle al deporte lo que les ha dado. Y, sobre todo, hacerlo desde la sororidad y la generosidad

Valores. Bonita palabra de la que algunos se aprovechan y, por fortuna, muchos hacen suya para transmitir lo que el deporte les ha dado. Reunir a estas cuatro mujeres únicas es mérito de este diario, sí, pero la gala no sería posible si personas como ellas no hubieran dado media vida por su pasión.

Lydia Valentín, recién retirada, recibió el Premio Leyenda por ser referente en la halterofilia. Jennifer Pareja, Gemma Mengual y Alejandra Quereda la aplaudieron desde la platea conscientes de lo que suponía su reconocimiento. Las cuatro se reencontraron en ‘su’ casa, el Comité Olímpico Español, aunque los mejores momentos los han vivido en las villas olímpicas. Compartir con ellas el reencuentro es un regalo para esta periodista. Hay un lenguaje propio, una “empatía única”, como la describió Gemma, que sólo es posible “cuando has luchado y has sufrido lo que nos une”, como reconoce Lydia.

La haltera me cuenta que “cuando veo a Alejandra, lo primero que le pregunto es por su cadera. Las dos hemos padecido la misma lesión del mismo modo que hemos desfilado en la misma inauguración de unos Juegos Olímpicos”.

A Jennifer Pareja, hoy en los despachos y ayer como mejor waterpolista del mundo, le hace mucha ilusión que “nos sigan dando visibilidad y reconocimiento en los medios porque es dura la retirada. Tenemos mucho que ofrecer. El deporte me enseñó cómo levantarte cuando caes y quiero compartirlo. Que no desaparezcamos. Que seamos útiles cuando no estamos bajo el foco”. Gemma asiente. Horas después de la gala Premios Valores del Deporte, madrugaba para viajar a Mallorca donde entrenaba a su equipo de natación sincronizada.

Le entregó el galardón a Iris Tió, la gran esperanza española de la disciplina, y tiene claro que “nuestra experiencia suma y es precioso compartir y trasladar nuestros conocimientos a los y las que llegan. Seguimos aquí y tenemos valor”. Brindar con sus compañeras fue para Mengual “una pasada” y para Alejandra Quereda, “un momento que me encantaría alargar y repetir mil veces más”.

La complicidad es evidente. El cariño, también. Y la sororidad, total. La seleccionadora nacional de gimnasia rítmica, que destilaba orgullo al escuchar a sus pupilas, sabe que “unidas siempre seremos más fuertes”. Qué fuerza proyectan. Qué orgullo transmiten. Qué referentes tan potente

