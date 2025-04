Elena Congost & Mary Palmer: KM X XANA

A Elena le resuena siempre Joan Dausà. Está cerca de ella, en su día a día de familia numerosa y atleta de élite. “Cuando me llamaron de la Cursa Corte Inglés y me dijeron que el objetivo solidario era la Fundación Xana, sentí como si se hubiera cerrado un círculo. Es uno de mis cantantes favoritos y el autor de la banda sonora de esta fundación. Me hace muy feliz apoyar esta carrera popular tan emblemática que cuenta con un objetivo tan bonito”, explica con emoción.

A su lado, al pie del Pont de Marina, una maratoniana de 80 años la escucha y asiente. Su vínculo la Cursa también es solidario porque la organización ha apoyado siempre a la oenegé que impulsa, Shamrock Nepal. “Necesitamos fondos para varios niños nepalís con los que llevamos mucho tiempo trabajando. Cerramos la escuela el año pasado por falta de presupuesto pero no podemos abandonarlos”, asegura con pasión Mary Palmer. Los vecinos del Putxet saben perfectamente quien es esta profesora jubilada. La ven a diario corriendo (ella prefiere no decir que entrena, ya que nadie la ha enseñado) y conocen su historia porque la comparte a todo aquel que la quiera escuchar y ayudar. Elena y Mary se han conocido y se han entendido a la primera. Ambas saben mucho de kilómetros corridos, luchados y sudados.

¿Por qué lo hacen? ¿Porque se calzan las zapatillas, cada una con sus fortalezas y sus debilidades, y se lanzan al vacío para acometer semejantes pruebas? Congost, que pasó a la historia en los JJ.OO de París por una enorme gesta humano-deportiva, dice que “correr es terapéutico, tanto física como mentalmente”. Mary Palmer asegura que “no lo hago para demostrar nada. Mi único objetivo es el de recaudar fondos, esta vez para la Fundación Xana”. Elena añade que “me encanta ver como se suman más mujeres y cada vez somos más conscientes de que el deporte es sinónimo de salud”. Correr pero, sobre todo, hablar con ellas es un lujo. Acompañadlas.

La carrera más icónica

La Cursa El Corte Inglés llega a su 45ª edición el domingo 11 de mayo y consolida el circuito de esta prueba atlética popular por las calles más atractivas de Barcelona. En el momento de escribir estas líneas se habían superado las 37.000 inscripciones. Las inscripciones siguen abiertas y son exclusivamente online. Se pueden formalizar a través de la web cursaelcorteingles.cat hasta agotar los 40.000 dorsales disponibles.

La salida será a las 9.00h, justo delante de El Corte Inglés Diagonal, y se trata de un circuito rápido de 10 kilómetros homologados por la Federació Catalana d’Atletisme, íntegramente urbano, que recorre calles como Passeig de Gràcia, Aragó o Gran Via de les Corts Catalanes, con la llegada a Pl. Catalunya.