Crys Dyaz: "El fútbol es cada vez más físico"

Ex nadadora de élite, Crys Dyaz se ha convertido en la entrenadora personal más influyente del momento Atletas y futbolistas de primer nivel completan con ella su preparación. Todo un referente más allá de las redes sociales

Ana Peleteiro trabaja duro en un gimnasio a tres semanas de parir. Con ella, Crys Dyaz. Amiga, entrenadora personal y uno de los puntales de esta atleta que tiene como objetivo prioritario traer al mundo una niña y volver a competir. La esperan los Juegos Olímpicos de París y su deseo de seguir siendo una de las mejores. Crys solo tiene palabras de admiración hacia una mujer que, como ella, sabe lo que es el deporte de élite. Porque Dyaz batió récords, nadó en europeos y mundiales y subió a podios.

“Ana me pone los pelos de punta. Es mi descubrimiento de 2022. Es talento, emoción y fuerza de voluntad. Me llamó y me dijo que le gustaba lo que hacía. Quería entrenar para volver. Es muy fácil trabajar con ella porque tiene una actitud fantástica y muy coherente. Más allá de París sabe que la prioridad es su salud y la de su niña. El embarazo y el parto son una maratón y hemos hecho un gran trabajo, incidiendo en capacidades que normalmente no entrena, mucha visualización… Y siempre coordinado con Iván, su entrenador, por supuesto”.

Su método y su pasión por el deporte han enganchado a miles de personas. La consideran ‘la entrenadora de las famosas’ porque muchas caras conocidas comparten sus rutinas con ella en sus redes sociales. Crys Dyaz lo agradece pero se nota que prefiere ser reconocida más por la calidad que por la cantidad. “La gente mediática me ayuda a ser más visible pero sólo supone un tres por ciento de mis clientes”, asegura. Y añade que “vienen aquí futbolistas de primer nivel a los que no sacamos en redes pero que ahí están. Vienen a mí porque quieren completar la parte más física. Es cierto que entrenan menos que otros deportes, como la natación. Pero ahora casi todos trabajan en casa por la tarde. El fútbol ahora es super físico. Antes, no. Todo era talento. Ahora son verdaderos atletas”.

No echa de menos la élite pero le agradece “todo lo disfrutado y lo aprendido. Repetiría la experiencia cada año de mi vida porque me dejó valores y experiencias maravillosas. Siempre me ha movido la pasión por lo que hago y cuando acabó esa etapa quise mejorar la salud de las personas. El movimiento debería ser nuestra prioridad. Antes era un lujo. Ahora es una necesidad”.

