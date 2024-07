Así es la colección de coches de lujo de Kylian Mbappé

Con un Kylian Mbappé que oficialmente forma parte del Real Madrid, muchos se preguntan cómo es su lujosa colección de coches premium. Coches de alta gama que, por el momento, no puede conducir. Y es que el nuevo jugador madridista no posee licencia de conducir a pesar de haber cumplido 25 años. Posee infinidad de vehículos en su garaje personal, pero no puede utilizarlos realmente.

Todo ello se debe a los acuerdos publicitarios que ha ido alcanzando con diferentes marcas automovilísticas a lo largo de los últimos años. Al menos Mbappé no está enfadado ni molesto por no disponer de carnet de conducir: "para muchos es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet es sinónimo de autonomía, pero yo la tuve muy pronto al tener conductores a mi disposición", reveló en una entrevista con Bleacher Report.

Los privilegios de Kylian Mbappé en el Real Madrid

Gracias a los acuerdos del Real Madrid con diversas marcas, Kylian Mbappé disfrutará de ciertos privilegios, incluyendo la adición de un exclusivo BMW a su impresionante colección de vehículos. A pesar de no tener licencia de conducir, el francés ha acumulado una notable flota de coches de lujo, destacando modelos como el Ferrari 488 Pista y el Ferrari 458. Estos vehículos, aunque no pueden ser conducidos por él mismo, son una muestra de su éxito y de su gusto por la exclusividad.

Se puede decir que el aterrizaje de Kylian Mbappé al Real Madrid ha sido recibida con alegría y entusiasmo. Firmando un contrato que lo vincula al club por las próximas cinco temporadas, el delantero francés está listo para dejar su huella en el fútbol español.