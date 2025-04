Coco Constans: Pasión por el bienestar

Cuenta con centenares de miles de seguidoras en sus redes sociales. Y lo escribo en femenino porque Coco Constans me apunta que “el 97% son mujeres y con ellas hemos creado una comunidad tan sana y tan bonita que mi objetivo principal a corto y medio plazo es seguir organizando encuentros para conocerlas en persona y compartir. Este camino lo hemos pintado juntas”.

Esta psicóloga que mutó hacia el Pilates gracias a una madre que “paseaba por casa con una paz y una armonía que me dije a mí misma que esa disciplina que practicaba la tenía que hacer mía”, acabó convirtiéndose en formadora, profesora y divulgadora. Me explica que “cuando estudiaba en la Universidad ya estaba ocupada y preocupada por el ejercicio físico. Y pensé: ¿Como enfoco la psicología de manera que a mí me vaya bien?

Lo hice a través del movimiento y es donde aparece en mi vida el Pilates”. Tras unos inicios complejos en la práctica -“no fue un flechazo. Tuve que conocerlo bien antes de enamorarme”- Coco tuvo claro que le gustaba pero “necesitaba más ‘caña’. Se me quedaba corto de intensidad”.

Y así nació FitPilates, el método que comparte con más de medio millón de ‘followers’. Me lo cuenta con un viento de Levante que desmonta cualquier ‘outfit’. Y así está bien, porque Coco Constans es natural como la vida misma. “Abrí un álbum de mi vida en 2013 -explica- y sigo compartiendo un lifestyle. Ni moda ni cosas así. La gente sabe que todo es muy real porque, en mis inicios, ni comía brócoli ni tomaba infusiones. He ido evolucionando a través del conocimiento y quien me acompaña desde el principo sabe que empecé desde cero. Hice cursos de nutrición, leí mucho, asistí a charlas y busqué las mejores certificaciones del Pilates”.

Hoy es todo un referente y su método traspasa fronteras. En @fitcoco suma los principios del creador y le suma su estilo ‘fit’. ¿EL resultado? Entrenamientos intensos, fluidos, en los que se activan distintos grupos musculares y en los que todas encuentran su nivel.

La eclosión llegó en pandemia. “De repente, todo se paró -recuerda-. Y yo, que impartía clases a domicilio y que alquilaba salas para grupos, también me quedé en casa. Tras unos días pensándolo, y con 30.000 seguidoras, decidí compartir reflesiones como psicóloga, recetas sencillas y entrenamientos en directo”.

De aquel 2020 a este 2025, Coco sigue siendo la misma aunque ha sumado a su vida a Pam, la rottweiler que “nos ha cambiado la vida a mi pareja y a mí para bien. ¿Qué digo? Para muy, muy bien”, asegura riendo. Nos mandamos fotos de nuestros respectivos perros y refuerzo mi primera impresión: Coco Constans es una ‘curranta’ y una disfrutona de la vida.