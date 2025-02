Cocinando el año nuevo chino

Entro en el templo -léase Shangay- antes del servicio del mediodía y me recibe Julio Iglesias. Una canción de Cara B del cantante gallego que no reconozco pero que me vincula al momento a una mujer rubia que trastea al fondo de la sala. Es Mercedes Santín, la esposa de Josep Mª Kao, que se prepara para atender a los clientes que, un par de horas más tarde, veo que son atendidos por ella. Cambia el hilo musical y Julio da paso a un tema chino que, obvio, no reconozco. No veo al jefe y tanto sus hijas Meilan y Nayan como su hermano lo disculpan. Él es el Tito Luis. Uno de los mejores sumilleres del mundo que está tan enamorado de los vinos, cavas y champagnes que ofrece en los establecimientos de la familia como del Barça.

Porque el Shangay “es casa para ex jugadores, jugadores actuales, empleados y todo aquel que ame al club”. Lo dice Meilan Kao, la que ha visto entrar a Puyol, a Iván de la Peña, a Pep Guardiola, a Sergi Roberto y, en los últimos tiempos, a Iñigo Martínez con su familia o a Lamine Yamal con la suya. “Si este reservado hablase…”, murmulla. Guarda secretos que no desvelan ni desvelarán.

Aquí comparto junto a ellas un vino muy especial elegido por el Tito Luis y una previa del Año Nuevo Chino que, en su caso, celebraron el 29 de enero junto a su abuela, padres, hijos, tíos, primos y perros. Josep Mª Kao tendrá a punto “los sobres rojos con un regalo económico que, hijas y nietos, esperamos cada año”, explica Nayan. Y añade que “la primera luna nueva del año marca el día de fin de año y en casa lo celebramos por todo lo alto. Respetamos tanto las tradiciones como a nuestros mayores”.

Se reunieron alrededor de una mesa y pidieron para su gente “gozar de una economía más próspera -dice Meilan- porque los chinos somos materialistas. Nuestro mayor deseo es que todo te vaya bien y que seas rico. Así demostramos el cariño”.

La familia Kao es un valor y un referente en Barcelona. Sus historia podría convertirse en película o serie y, a buen seguro, tendría éxito. A través de la gastronomía que impulsó el abuelo de estas dos mujeres y padre de Josep María y Luis, la cultura china se hizo un sitio en la ciudad condal. Ellas son una versión mejorada de los que las preceden, incorporando la sangre gallega de Mercedes y su educación basada en culturas tan diversas.

Mientras preparan su fin de año -“con mucha comida, porque significa riqueza y modernidad”- repasan las reservas de los próximos días y las innovaciones que van introduciendo en su mundo marcado por la tradición. Pero les digo que, más allá de ese ‘combo’ entre Julio Iglesias y una banda sonora oriental que no reconozco, no hay un pato mejor cocinado ni una atención al cliente más profesional… y más culer.