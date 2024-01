Boticaria García: Pierde peso y gana salud

Tiene muy claro que “los milagros sólo ocurren en Lourdes y en Fátima” y que “no existen trucos infalibles ni llaves mágicas para evitar que el cerebro tenga hambre. Desconfía de quien te los proponga”. La doctora Marián, alias Boticaria García, dixit. Su último libro, ‘Tu cerebro tiene hambre’, aborda la pérdida de peso recurriendo a los mejores endocrinos del país, y sobre todo, desmitificando lo que nos venden como posible cuando es imposible.

Conocí a Marián cuando la doble mascarilla nos impedía abrazarnos. En pleno confinamiento, su voz y su conocimiento acompañó a la sociedad española en un momento de miedo. Aclaró dudas, enseñó lo más básico e inició una cadena de solidaridad de cuyos beneficios aún disfrutamos. Tres años después, Boticaria García desmitifica ciertas prácticas de adelgazamiento, denuncia la ‘gordofobia’ y nos muestra un camino en el que “no debemos sentirnos culpables de la falta de fuerza de voluntad. El mundo ha cambiado, somos muy sedentarios, nos traen la comida a casa y teletrabajamos. Todo ello, con el paso del tiempo, afecta a la genética. Los genes cargan el arma y los hábitos disparan el gatillo. Pero sí que podemos sacar quince minutos al día, tan sólo quince, para hacer una pequeña tabla de ejercicios en casa”.

Para García es necesario asumir que “por mucho que nos pese que todas las estrategias encaminadas a mejorar nuestra salud deben ser integrales (como el pan) y considerar las cinco partes de nuestro Partenón: mente, alimentación, ejercicio, genética y entorno”. Y que nuestro cerebro “puede tener hambre independientemente de lo que diga el estómago. Además de la que nos viene en primer lugar a la cabeza, podemos experimentar la emocional, ambiental, hormonal y la que yo llamo ‘Dragon Khan’, la que tiene que ver con las subidas y bajadas de insulina”. Para evitar dar de comer a este cerebro que demanda, “es importante vigilar el estrés, evitar tener alimentos ultraprocesados en casa y probar con la alimentación consciente”. La doctora tiene muy claro que el ejercicio físico es fundamental para mantener sano. Y sabe también que “es difícil encontrar motivación para practicarlo. Yo te doy estos tres ‘tips’ que me aplico a mí misma: visualizar un objetivo futuro (qué vida quiero tener con sesenta años), compartir con alguien (tengo un grupo de pádel con el que me contagio) y ser disciplinada (palabra antipática) con las prioridades que me he marcado”. Nunca te arrepentirás de estos quince minutos de ejercicio casero.

LEE LA EDICIÓN DEL SPORT&STYLE DE HOY