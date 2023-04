La zona expo de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental consolidada como un lugar imprescindible para cualquier marca

Más del 80% del espacio disponible ya está contratado y próximamente se prevé colgar el cartel de “sold out” tras haber ampliado la zona de exposición respecto a la pasada edición.

60.000 visitantes, más de 350 marcas representadas y más de 2.800 test de bicicletas son cifras que hablan, por sí solas, de la magnitud de la expo de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Una feria completamente consolidada en el calendario internacional y cuya trayectoria ascendente aún no ha tocado techo.

Todo lo que una marca puede buscar a la hora de exponer en una feria ciclista está en Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Este 2023 llega la 7a edición de un festival de la bicicleta que, desde su debut en el calendario, ha superado las expectativas año tras año. En 2017 se celebró su primera edición y ya fue capaz de contar con 150 stands y 20.000 m2 de exposición. 6 años después, el número de stands es más del doble que en sus inicios y con ello también la cantidad de marcas representadas.

No solo hablamos de cantidad de firmas con presencia en Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental sino, sobre todo, de calidad. Los grandes “players” del mundo del ciclismo han apostado por el evento con fuerza, y cada año aumentan el tamaño de su superficie contratada y destinan más recursos para una feria que ya es fija en los planes de las grandes marcas del sector. Un hecho que da un especial valor a la feria y que ha permitido que en los últimos años se hayan realizado importantes presentaciones de producto internacionales en el marco de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental.

En los últimos años la tendencia ha llevado a un incremento de la presencia internacional, tanto en cuanto a nuevas marcas como en uso de los recursos internacionales de las grandes marcas del mundo de la bicicleta.

En Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental encuentran todo lo que se puede esperar de un evento internacional. De entrada, una ubicación que ya no necesita presentación. Girona es una de las capitales mundiales de la bicicleta y, a su excepcional entorno para la práctica de cualquier modalidad ciclista, se suman las facilidades logísticas que ofrece una ciudad que vive el ciclismo como pocas.

Una de las bases del éxito de este festival es su público. De nuevo, no solo por la cantidad, con casi 60.000 visitantes registrados en su última edición, sino por su calidad. Uno de los pilares de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental es su programa deportivo, único en todo el planeta y capaz de unir en un mismo lugar pruebas del máximo nivel internacional para modalidades como el XCO, el e-MTB o el bike-maraton. Además de su popular marcha cicloturista, la Ciclobrava y una amplia oferta de eventos gravel en una de las regiones referentes de esta disciplina. Eso supone que un porcentaje elevadísimo del público de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental son practicantes del ciclismo en diferentes facetas. El público objetivo al que querría llegar cualquier marca del sector. Más de 4.400 ciclistas tomaron parte en alguno de los eventos deportivos programados en la pasada Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental.

La posibilidad de establecer contacto directo con usuarios finales realmente interesados en los productos relacionados con el ciclismo (ya sea a nivel material, viajes, experiencias, servicios…) es un valor añadido único en este festival. Y eso lleva, directamente, a otro de los pilares de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Su programa de test. Contando con excepcionales circuitos de pruebas que arrancan desde la misma entrada del festival, las marcas pueden formar parte del programa de test de bicicletas de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Probar en persona una bicicleta, en un entorno de uso real, puede marcar la diferencia a la hora de decidir una compra. Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental es uno de los pocos festivales donde se pueden asegurar ventas y fidelizar clientes.

Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental 2023 se celebrará los días 22, 23 y 24 de septiembre y, aunque el espacio para expositores aumenta año tras año ya se ha asignado más del 80 % de los stands disponibles por lo que la organización recomienda a las marcas interesadas y que aún no hayan realizado su reserva de espacio lo hagan cuanto antes para que no queden fuera del festival.

Euro Mobility Festival, ampliando oportunidades

Por otro lado, el Euro Mobility Festival, el festival de la movilidad urbana integrada bajo el paraguas de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental, es una gran oportunidad para las marcas para ir más allá y presentar sus productos más orientados a la movilidad urbana y al transporte individual y sostenible.

Más información: www.seaottereurope.com y www.euromobilityfestival.com