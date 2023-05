Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villareal, Betis y otras muchas canteras del futbol profesional confirman su presencia en la “Levante Cup 2023”

Más de 2.500 jugadores desfilaran por este prestigioso torneo de futbol base y femenino que se celebra en la provincia de Almeria.

El 26 de mayo arranca el torneo de futbol base por excelencia, la LEVANTE CUP. Más de 2500 jugadores y jugadoras estarán presentes en este campeonato que se celebrara del 26 de mayo al 25 de junio en los municipios almerienses de Vera, Garrucha, Mojacar, Turre, Antas, Cuevas de Almanzora, Pulpi y Huércal Overa.

Levantará el telón de la LEVANTE CUP 2022 la categoría prebenjamín, que disputará su campeonato entre el viernes 26 y el domingo 28 de mayo. Canteras de prestigio como las del FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Málaga estarán presentes y pelearán por conseguir el título de campeón. En total serán 20 equipos de toda España los que compitan en esta atractiva categoría.

Habrá que esperar hasta el viernes 2 de junio para saber que 8 grupos conformaran el cuadro en categoría Benjamín, que hasta el domingo 4 será la protagonista de este campeonato veraniego. AT de Madrid, Villarreal, Barcelona, Betis, Granada, Málaga, Getafe y Levante y 32 equipos más se verán las caras en los terrenos de juego y lucharán por levantar la copa de campeón.

Después de 5 días de descanso le tocará el turno a la categoría alevín, que del 9 al 10 de junio hará las delicias de los aficionados al futbol. Granada, Villarreal, Levante, Getafe, Málaga, Oviedo, UD Almeria y UD Las Palmas representaran en esta categoría a las canteras de equipos de la liga Santander y SmartBank. Junto a ellos, otros 32 clubes estarán en el bombo del sorteo que se celebrara el viernes 9 a las 19:20 horas en el Restaurante EL TIBU.

Y sin tiempo para relajarse la LEVATE CUP regresa el fin de semana del 16 al 18 de junio. La categoría infantil se concentrará en el hotel Marina Rey de Vera para preparar su campeonato. 40 equipos se jugarán el título, entre los que cabe destacar a Getafe, Villarreal, Granada, Málaga, Espanyol, Levante, UD Almeria, Valladolid, Real Betis y Oviedo.

La edición del 2022 la cerraran las féminas de categoría senior, el fin de semana del 23 al 25 de junio. 8 equipos de distintas categorías demostraran que el futbol femenino está de moda y se encuentra en un nivel altísimo de competición y juego.

Hay que destacar de la Levante Cup a sus embajadores que sin duda elevan el prestigio y la jerarquía de este campeonato. Los periodistas deportivos Pepe Domingo Castaño, Marcos Lopez y Álvaro Benito, los exjugadores profesionales Iván Helguera, Joseba Etxeberria, Quique de Lucas, Jonatan Sesma y Maxi Lopez, la cantante Tamara Alegre, el internacional mexicano Marco Fabian, el portero del Cádiz CF Ledesma, Manu Trigueros, Gonzalo Villar, Charles, Joaquín, Casillas, Cañizares, Mijatovich, Saul Ñiguez… y otros muchos crack que cada año se asoman a este campeonato para enviar todo su apoyo y cariño a la organización y participantes.

Más de 2500 jugadores y jugadoras en 5 categorías, 150 personas en la organización, 8 sedes en uno de los rincones más bellos del levante español, la costa almeriense, alojamiento en el Hotel Marina Rey situado a 300 metros de la playa de Vera. Todo está listo para la LEVANTE CUP 2023, el espectáculo está servido, las grandes promesas del futbol español a escena. Te esperamos, no te lo pierdas y si no puedes asistir y nos quieres seguir no olvides que todos los partidos serán televisados en directo a través de la APP Canal Deporte.