Ser rivales o ser enemigos

La enemistad entre São Paulo y Palmeiras alcanzó el pico durante la Segunda Guerra Mundial Lo que diferencia a los dos equipos es que el São Paulo fue campeón del mundo hasta en tres ocasiones y el Palmeiras no, al menos de forma oficial

El partido lo ganó Palmeiras, pero en realidad perdió todo el país. El 1 de mayo de 1994 se vieron las caras Palmeiras y São Paulo, en uno de los derbis de la ciudad. Ese día todo quedó en segundo plano porque había muerto Ayrton Senna. El piloto de Fórmula 1, nacido en São Paulo y aficionado del Corinthians, fue homenajeado en ese Palmeiras-São Paulo que ganó el ‘Verdão’ 3-2, aunque a nadie le importó el resultado.

La muestra de unidad en el homenaje a Senna es una de las pocas imágenes de fraternidad que se ha visto en los enfrentamientos entre Palmeiras y São Paulo. Ligeramente a la sombra del Derbi Paulista, que enfrenta a Palmeiras y Corinthians, el Choque-Rei, como se conoce al partido entre el Palmeiras y el São Paulo, adquirió rivalidad desde el inicio. De hecho, en los años 40, Oberdan Cattani, guardameta del ‘Verdão’, llegó a afirmar: “El Corinthians es el rival y el São Paulo es nuestro enemigo”.

La enemistad alcanzó el pico durante la Segunda Guerra Mundial. El Palmeiras se había fundado en 1914 como Palestra Itália, creado por representantes de la colonia italiana de São Paulo. Pero durante el conflicto bélico, Brasil apoyó a los aliados, y un decreto del Gobierno prohibió utilizar nombres relacionados con los países del Eje, entre los que estaba Italia. Aquí entra la leyenda necesaria de cada derbi: las malas lenguas dicen que São Paulo fue quien más presionó para que se obligara a cambiar el nombre al rival.

Al choque extradeportivo había que sumarle la disputa sobre el verde. Entre 1942 y 1950 se repartieron los campeonatos paulistas. Los derbis entre São Paulo y Palmeiras llegaron a juntar a más de 100.000 personas en el estadio hasta en cuatro ocasiones. Eso provocó que el periodista Thomaz Mazzoni inventara el apodo de Choque-Rei. Mazzoni también bautizó al Derbi Paulista.

“São Paulo y Palmeiras luchan por saber cuál es el más grande de los dos y, por tanto, por saber quién es el tercer mejor equipo de Brasil después de Flamengo y Corinthians”, sostiene Thiago Arantes, periodista brasileño. Palmeiras presume de ser el equipo con más ligas de Brasil, con once títulos. También conquistó tres Libertadores, las dos últimas de forma consecutiva, en 2020 y en 2021. Pero los aficionados de São Paulo se burlan de los dos descensos del ‘Verdão’ en el siglo XXI. El ‘Tricolor’, con menos ligas (seis), también levantó tres Libertadores y también conquistó dos de ellas de forma consecutiva, en 1992 y 1993. Fue precisamente la década de los 90 cuando el derbi alcanzó un gran nivel. “Fue el mejor momento del fútbol brasileño de clubes, y São Paulo y Palmeiras eran los mejores. De la plantilla de Brasil para el Mundial de 1994, muchos futbolistas jugaban, habían jugado o jugarían en estos dos equipos”, sostiene Arantes.

¿Dos campeones del Mundo?

Pero lo que diferencia a los dos equipos es que el São Paulo fue campeón del mundo hasta en tres ocasiones y el Palmeiras no, al menos de forma oficial. El ‘Tricolor’ aprovechó las tres veces que conquistó la Libertadores para tocar el cielo. En las dos primeras, alzó la Intercontinental después de vencer al Barcelona de Cruyff y al Milan de Capello. En la última, ya con el formato del Mundial de Clubes, ganó en la final al Liverpool de Benítez. El Palmeiras, en cambio, nunca ha podido ser campeón cuando consiguió el billete por ganar la Libertadores. Sin embargo, los aficionados del ‘Verdão’ sí que se consideran campeones del mundo por un torneo que ganaron en 1951. Se llamó Copa Río, y la FIFA lo organizó junto a la federación brasileña, que tenía el objetivo de lavar la imagen tras el ‘Maracanazo’. Había representantes de todo el mundo, como el Estrella Roja, el Austria de Viena, el Club Nacional o el Sporting de Portugal. El Palmeiras levantó el trofeo después de vencer a la Juventus en la final. El club brasileño le ha pedido varias veces a la FIFA que se reconozca este título para que sea campeón del mundo. La última de ellas fue en 2017, cuando le dio esa validez a los campeones de la Intercontinental, pero no hizo lo mismo con la Copa Río, por lo que el Palmeiras oficialmente no es campeón del mundo.

Es una de las pocas cosas que diferencian a los participantes del Choque-Rei. Es un derbi tan igualado que según el medio brasileño OUL Esporte, de los 338 partidos que han disputado, ha habido 113 victorias para cada uno y 112 empates. Eso hace que la rivalidad siga viva. Ojalá nunca vuelvan a estar unidos. Eso significaría que no ha muerto nadie importante.

