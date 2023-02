Maldito diario: París, 15 de febrero de 2023

Galtier: "Pensaba que conmigo las cosas en el PSG podrían ser distintas de verdad, pero aquí estamos otra vez, como es tradición, al borde de la eliminación europea..." "No será sencillo explicarle a Sergio Ramos por qué tenemos que remontar si solo hemos perdido 0-1 y ya se terminó la norma del gol en contra"

Querido diario, pensaba que conmigo las cosas en el PSG podrían ser distintas de verdad, pero aquí estamos otra vez, como es tradición, al borde de la eliminación europea a las primeras de cambio. Para que luego digan que el París no respeta su esencia.

Claro que lo hacemos, y también respetamos la del fútbol europeo en general, esa que dicta que, pase lo que pase, seas quién seas, el Bayern de Múnich siempre estará listo para amargarte un martes por la noche. Pero son cosas que le pueden pasar a un club de cantera como el nuestro. ¿De qué te ríes? ¿Quién decidió el partido, a ver? Kingsley Coman, salido de nuestra academia. El mismo que marcó en la final de la Champions League de 2020. Vale, sí, juega con el Bayern. Pero la cuestión es criticar al PSG, ¿no? Todo mal. Nunca estáis contentos. Siento que ahora todos me señalan a mí. La prensa dice que no doy el nivel. ¿Y si fuera el club el que no está a la altura de la competición?

El juguete francés se nos está quedando obsoleto

Empiezo a entender por qué en Catar piensan en comprar clubes de la Premier League; el juguete francés se nos está quedando obsoleto. Y todo porque hemos perdido tres partidos seguidos por primera vez desde 2011 (qué tiempos: los cataríes acababan de llegar al club y yo estaba tan tranquilo entrenando al Saint-Étienne).

Pero volvamos al fútbol, que si Mbappé se recupera, puedo ser optimista para la vuelta. Es que sobre el campo, solo con Neymar, Messi se debe sentir como cuando le toca aguantar a su hermano: son muchos años juntos, y lo aprecia, pero sabe perfectamente que sin él a su lado hoy nadie le haría caso y, por supuesto, no tendría ni la mitad de dinero. Hablando de Ney y de familias. ¿Se sabe cuándo celebra el cumple su hermana? Es para saber si cuento con él o no, que nos vienen días de mucho trabajo si queremos superar la eliminatoria.

Me espera un gran reto como técnico. El mayor al que me he enfrentado nunca. No será fácil. No lo será, no… No será sencillo explicarle a Sergio Ramos por qué tenemos que remontar si solo hemos perdido 0-1 y ya se terminó la norma del gol en contra (?).