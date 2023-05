Maldito diario: Jules Koundé

Querido diario, al final Xavi y yo hemos tenido la conversación No podía esperar, tenía que decirle lo que pensaba de lo mucho que me ha perjudicado poniéndome de lateral

Querido diario, al final Xavi y yo hemos tenido LA CONVERSACIÓN. No podía esperar, tenía que decirle lo que pensaba de lo mucho que me ha perjudicado poniéndome de lateral. ¡Ni que yo fuera defensa! Por culpa de esa manía del míster, no he podido demostrar mi nivel.

Estoy harto de que me critiquen por los errores que cometo en una posición que no es la mía. Ya es hora de que me empiecen a criticar también por los errores que cometo jugando de central. Antes de silbarme a mí, los ‘culers’ deberían silbar a Xavi, que es el que me ha hecho perder la costumbre de actuar en mi sitio. El único premio que me llevo este año (y esto lo dicen mis compañeros) es el de peor vestido. Y no me refiero precisamente a las veces que los rivales me han hecho un traje.Fui uno de los fichajes estrella del equipo esta temporada, y no empecé mal del todo, pero al final la cosa se ha acabado torciendo. No es mi culpa. Es esa obsesión de los entrenadores por poner a los futbolistas en la posición en la que creen que ayudarán más al equipo en vez de situarlos en el lugar en el que ellos son más felices. ¿Es que más allá de los agentes, los representantes, las marcas, los patrocinadores, los entrenadores personales y absolutamente todo su entorno, nadie va a pensar en que el jugador esté a gusto? Es una cuestión de dignidad. Ni que esto fuera un deporte de equipo. En el club se las prometían muy felices: creían que no iban a tener que fichar a ningún lateral derecho este verano. Pues no, que se rasquen el bolsillo, porque no van a poder contar conmigo. No quiero parecer radical, pero es lo que haría cualquiera que estuviera pasando por lo mismo. Mira a Eric García: cuando Xavi lo ha colocado de pivote, él ha decidido boicotearle. ¿Y qué pasa con Araújo? ¿Te imaginas que a Araújo le pidieran jugar de lateral en un partido de máximo nivel? ¿Tú crees que aceptaría ponerse ahí para a jugar, qué sé yo, contra el Madrid, y tener que cubrir a Vinicius? ¡Qué locura sería eso!