Maldito diario: Joao Félix

Hasta aquí ha llegado mi etapa en el Metropolitano Los ‘colchoneros’ dejaron de creer en mí bastante pronto, empezando por Simeone

Querido diario. Hora de hacer las maletas. Hasta aquí ha llegado mi etapa en el Metropolitano. Cuando llegué me dijeron que la gente del Atleti es especial, porque lo dan todo y nunca deja de creer. Lo primero es verdad: si pagar por mí 127 millones de euros no es darlo todo, poco le falta. Pero lo de la fe inquebrantable no lo he visto por ninguna parte.

Porque los ‘colchoneros’ dejaron de creer en mí bastante pronto. Empezando por Simeone. Es un entrenador que cree en la magia, en que todo es posible, en cosas tan inverosímiles como que el Atlético sigue siendo un equipo humilde o que su etapa no está agotada… Pero, en cambio, nunca creyó en mí. ¿Tan difícil era darme un poco más de confianza? ¿No vio que tenía que mimarme un poco más? ¿No se dio cuenta de que, como buen portugués, me dejaba llevar por la saudade y que por eso mi rendimiento ha sido tan triste? No fue fácil sustituir a Griezmann. Quizá si me hubiera teñido el pelo… Pero tampoco en lo futbolístico. Simeone me pedía la misma intensidad. Pero, en mi defensa, tengo que decir que, carácter, no me ha faltado. No, eso no me lo van a poder echar en cara. ¿Alguna vez has visto a alguien tirar una botella al suelo con tanta contundencia, o quitarse un peto con tanta mala leche? Que sí, que Simeone hubiera preferido que hubiese canalizado esa fuerza en el campo y en los entrenamientos, pero no se puede pedir todo. Al final ha resultado que en este equipo manda el entrenador. ¿Cómo iba a saberlo yo? Si durante mi fichaje, Gil y Mendes lo cocinaron todo sin contar con él… Total, nos vamos al Chelsea. Allí me han presentado como un “artista”. Empezamos bien: comprenderán que solo rendiré cuando me venga la inspiración. Aunque tampoco estoy acostumbrado a jugar 90 minutos. Yo aviso: si la cosa se alarga, tendré que buscar la manera de irme antes de tiempo a la ducha. Me voy a llevar bien con Potter: al fin y al cabo, yo también soy un niño prodigio. Solo queda que alguien pague 100 kilos por mí este verano. Un regalo. Con sentarme a esperar tendría suficiente. Pero, ya lo sabe el ‘Cholo’, eso de estar sentado, no va conmigo.