Maldito diario: Doha, 1 de diciembre de 2022

Querido diario, volvemos a estar solos tú y yo. Después de haberme quedado a un gol de pasar a octavos del Mundial, he tenido que dejar de ser seleccionador de México. Otra vez con la miel en los labios... 24 años de carrera como técnico y con dos goles más, solo dos, hoy tendría una liga española y un trabajo. Se vuelve a cruzar Messi en mi camino y (¡qué casualidad!) me vuelvo a quedar con la misma sensación que en 2014.

¿Te acuerdas de aquella vez cuando, siendo entrenador del Barcelona, tuve aquella charla con Lionel? Le reconocí que él me podía echar cuando quisiera, pero le pedí que no lo estuviera demostrando continuamente. Pues me la ha vuelto a liar. ¿Qué te costaba meter el penalti, Leo, y ayudarme a conservar mi empleo unos días más? ¿Me tenías que dejar en el paro otra vez?

Ya me había olvidado de la contraseña de Infojobs. A ver, ¿dónde te apetece que vayamos ahora? Creo que en México va estar complicado trabajar a partir de ahora. No llevan muy bien eso de haber quedado eliminados en la fase de grupos, y me están echando la culpa de todo. Pero pasan por alto que, gracias a mí, todos ellos pueden sentirse más jóvenes. Piensa que la última vez que la ‘Tri’ no pasó de ronda, yo todavía jugaba en las inferiores de Ñuls.

¡Qué tiempos aquellos! Quién pudiera retroceder 44 años, como yo he conseguido hacer con mis amigos mexicanos. ¡Qué más quieren! Si además les he librado de volver a pasar el trauma de quedarse en cuartos de final. ¿De verdad tenían ganas de jugar su temido ‘quinto partido’? Si algo aprendí de mis jugadores en el Barcelona, es que hay encuentros en los que da mucha pereza jugar. En fin, se acaban unos días en Catar que no han sido nada fáciles. ¿O ya no te acuerdas de cómo, antes del partido contra Argentina, me preguntaron si iba a querer de verdad vencer y dejar fuera a la selección de mi país? ¿Estamos locos o qué? Tiene gracia pensar que hace solo cuatro días me veían capaz de ganarle a Argentina y ahora no me quieren ni ver.

Gerardo T.M.