Maldito diario: David Beckham

Miami, 7 de junio de 2023

Querido diario, ya es oficial: hemos fichado a Leo Messi. No ha sido fácil conseguirlo, pero al final el mejor jugador de la historia ha elegido nuestra oferta por encima de otras que, hay que decirlo, eran bastante menos atractivas. Antes de jugar la temporada que viene en un estadio semivacío en medio del desierto (o en Montjuïc, que a fin de cuentas no será tan diferente), Leo ha preferido el glamur y el calor de Miami, y sus llenazos de 18.000 espectadores. Ha renunciado al muchísimo dinero que le pagaban en Arabia Saudí, y se lo agradecemos, pero aquí también nos las hemos apañado para que se lleve un buen pellizco; incluso Apple TV y Adidas van a darle parte de sus ganancias para que no le falte de nada al chaval. Además, le pagaremos también con acciones de la franquicia, así podrá reencontrarse definitivamente con las sensaciones de sus días en el Barça; ya sabes, esos tiempos en los que el club, básicamente, era suyo.

Después del Mundial que se marcó en Catar, y que confirmó que todavía seguía siendo el más grande, ¿qué mejor que olvidarse de la Champions League y todo el estrés que conlleva y fichar por el colista de la MLS? Aquí también podrá dejar claro que no hay nadie mejor que él en toda la competición. Vale, de acuerdo, quizá nunca ha estado en una plantilla tan discreta como la nuestra, pero, para compensar, le pondremos al Tata Martino en el banquillo. Una forma de recordarle que, aunque haya pasado dos años malos en París y haya terminado en una liga menor, ha habido épocas peores.

Qué orgullo tenerlo por aquí. Es que tenemos tantas cosas en común… Los dos pasamos por el PSG sin pena ni gloria, nos intentó fichar Joan Laporta aunque luego quedó claro que era imposible; ambos sabemos lo que es frustrar y decepcionar a la afición del Madrid con nuestras actuaciones en el Bernabéu, y, hoy en día, tanto él como yo no tenemos más remedio que mirar a Mánchester para recordar los mejores años de nuestra vida.

David B.