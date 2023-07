Maldito diario: Curitiba, 5 de julio de 2023

Querido diario, esto está hecho: la temporada que viene voy a ser jugador del FC Barcelona " Empezar la liga conmigo y con Lewandowski en ataque no le daría opciones a los rivales, así que prefieren dar un poco de ventaja a los demás"

Querido diario, esto está hecho: la temporada que viene voy a ser jugador del FC Barcelona. Pero, calma, calma, que todavía no hace falta que hagamos las maletas. No me necesitan hasta el mes de enero. Se nota que van sobrados. Se ve que tienen que respetar el fair play.

No me lo han contado del todo, porque dicen que es muy complejo, pero yo lo entiendo perfectamente: empezar la liga conmigo y con Lewandowski en ataque no le daría opciones a los rivales, así que prefieren dar un poco de ventaja a los demás. Ha estado bien el Barça ahí, actuando con fair play. ¿Que estoy muy subidito? ¿Cómo voy a estar, si un club como este suspira por mí? Y yo les he correspondido: aunque estén algo tocados económicamente (que eso se sabe hasta en Paraná...) no he querido oir hablar de ofertas de otros clubes.

Desde pequeñito siempre soñé con saltar al césped del Camp Nou, con su característica pista de atletismo. Tengo hambre de jugar en un grande de Europa, pero tampoco gula. ¿O debería decir Güler? No, yo no haré que Arda esta operación, jeje. La paciencia es importante. Se lo tendré que recordar a esos ‘culers’ que, de mí, sólo han visto dos minutos de highlights y han leído una par de informes que les vendían que soy un futuro Balón de Oro. A lo mejor esperan que en cada partido marque cuatro goles y dé dos asistencias. Tranquilidad... ¿Cómo voy a tener en un sólo partido los mismos números de Ferran Torres en toda una temporada? Fíjate en los goles de los futbolistas del Barça que no son Lewy en esta última campaña. ¡Debe ser dificilísimo marcar en la liga española!

De momento, tendrán tiempo de verme jugar en Brasil este otoño. En mi club están encantados. A mí no me parece mal. Llegaré más rodado y tendré la oportunidad de ganar un título continental esta temporada. ¿Que soy demasiado optimista? A ver, yo creo que en la Libertadores tenemos opciones. ¿La Champions League? ¡Hombre, claro que me hace ilusión! Estando en Europa en enero, igual tengo tiempo de conseguir entradas para algún partido. Vitor R.