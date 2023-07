Maldito diario: Barcelona, 28 de junio de 2023

Querido diario, este verano cambiamos de vida: ya soy futbolista del Barça. De hecho, soy el primer jugador fichado por el efecto Instagram. ¿Sabes esos influencers que cuelgan fotos desde un pueblo perdido del Mediterráneo y a las pocas semanas el lugar en cuestión ya está lleno de guiris? Pues eso es lo que ha hecho Lewandowski conmigo. Qué envidia, ver todo lo que ha disfrutado esta temporada, mientras en Mánchester nos dedicábamos a entrenar bajo la lluvia y a ganar títulos de tres en tres.

Que sí, que es mejor llevarse el triplete, no te digo que no... ¿pero qué me dices de tener la oportunidad de vivir la verbena de Sant Joan en la Barceloneta? ¿O pasear por Ciutat Vella de madrugada en pleno verano? Seguro que es una experiencia maravillosa. Que la oferta de Arabia Saudí estaba muy bien, pero yo creo que aún puedo demostrar que tengo un buen nivel en Europa. Sobre todo si me comparan con Kessié.

Hablando de Franck, no estaría mal que fuera él quien aceptara la pasta de los árabes. Porque, si no se hacen algunas ventas, a ver cómo me inscriben a mí. De momento, he leído que el club ya le ha enseñado la puerta a un tal Mirotic (suena a centrocampista de músculo) y a un tal Jasikevicius, que, con ese apellido, mejor que se dedicara al básquet, jeje.

Ah, ¿que los dos ya se dedican al baloncesto? Pues no entiendo nada. ¿Qué es eso de un club con secciones? En el City, más allá del fútbol, no se hacían otras ‘actividades’, aunque la UEFA y la Premier League digan lo contrario.

Salgo de un club de máxima exigencia, en el que no ganar la Champions últimente parecía un drama, y ficho por un equipo en el que jugar la Champions últimamente es un drama. Será como volver al Dortmund, pero con menos ambiente en las gradas. Aun así, ¡qué ganas de poder jugar en el Camp Nou! Menudo estadio. ¡Eso lo compensa todo! Me hace casi tanta ilusión como ir a ver la Sagrada Familia. ¿Cómo? ¿Que va a estar en obras unos cuantos años? Te refieres a la Sagrada Familia, ¿no?

Ilkay G.