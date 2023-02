Local y visitante

UE Santa Coloma y FC Santa Coloma configuran un derbi extraordinario en Andorra En 'la UE' destaca Carlos Kameni, ex del Espanyol que llegó esta temporada

Eloy Casals hizo historia el 9 de julio de 2014. El hoy director técnico de la federación andorrana de fútbol se convirtió aquel día en héroe del FC Santa Coloma, el club más laureado del ‘país dels Pirineus’. Casals jugaba como portero y en el minuto 94 de la vuelta de la primera ronda previa de clasificación para la Liga de Campeones, subió a rematar y marcó de cabeza el gol que clasificó a su equipo para la siguiente fase. Los ‘colomencs’ habían ganado en la ida al Urartu armenio (1-0); pero en la vuelta, jugada en Yerevan, precisaron del milagro de su guardameta para sellar una dulce derrota por 3-2 con la que avanzarían en el torneo.

Ha pasado casi una década y ya no es el FC Santa Coloma el club que busca cada verano hacer saltar la banca en competición europea. Desde hace tres años es el Inter d’Escaldes el que domina la primera división del país y, por lo tanto, el que cuenta con el privilegio de representar a Andorra en la Liga de Campeones.

Precisamente para reengancharse a la senda de los títulos (13 ligas en total, seis de ellas seguidas entre 2013 y 2019) y tras quedar fuera de los tres primeros puestos por primera vez en este siglo, el FC Santa Coloma se ‘reforzó’ el pasado mes de julio con el grupo norteamericano Gold Star, con larga experiencia en la NHL. No es algo excepcional; en los últimos años varias empresas extranjeras han inyectado capital a entidades deportivas andorranas. El caramelo de las competiciones UEFA es muy goloso. La primera decisión que tomó el nuevo patrocinador del FC Santa Coloma fue fichar como entrenador a Dmitri Cheryshev, estrella del Sporting de Gijón durante los 90. Bajo el mando del preparador ruso, el equipo está en la parte alta de la tabla, a tan solo un punto del primer clasificado, un sorprendente Atlètic Escaldes que cuenta con jugadores con experiencia en la Primera División española como Víctor Casadesús o Víctor Alonso.

Pero para no ver frenada la persecución al líder, el FC Santa Coloma deberá ganar mañana el derbi ante la UE Santa Coloma, actualmente en cuarta posición. Conocida como ‘la UE’, históricamente este ha sido el club de los jóvenes y los andorranos, si bien en la actual plantilla conviven jugadores de hasta diez nacionalidades distintas. Uno de ellos, por cierto, es Carlos Kameni, ex del Espanyol que llegó esta temporada con el deseo de ponerse en forma para viajar al Mundial de Catar con la selección de Camerún. No fue así y ahora cuenta con un papel testimonial.

‘La UE’ no tiene títulos ligueros en su palmarés, pero sí tres subcampeonatos: los de las temporadas 09-10, 13-14 y el de la pasada campaña. Por el contrario, ha ganado tres veces la Copa Constitució (2013, 2016 y 2017), un torneo cuya clasificación histórica también lidera su rival ciudadano (diez títulos). Santa Coloma d’Andorra pertenece a la capital del país, Andorra la Vella, y destaca por su iglesia románica, una de las más bonitas del Principado. Para el visitante apenas hay diferencias con respecto al resto de núcleos de la parroquia más grande de la región. Algo así ocurre con los clubes de la capital más pequeña de Europa. No presentan diferencias sustanciales. Y claro, esto provoca que las rivalidades sean relativas. De hecho, que haya duelos más calientes que otros acaba dependiendo de rencillas anteriores, no hay factores de otra índole que los deportivos.

A nadie se le escapa que la irrupción del FC Andorra –que compite en la Liga Smartbank– ha enterrado las pocas opciones que había de fortalecer la liga nacional. Tanto a nivel de interés como de identidad. Esto hace que la andorrana sea una liga prácticamente sin aficionados. Solo los familiares y amigos de los jugadores van a ver los encuentros. La entrada es gratis. Y todos los equipos juegan en el mismo estadio, el Centre d’Entrenament de la Federació Andorrana de Futbol, no muy lejos de l’Estadi Nacional, donde juega la selección y el conjunto de Gerard Piqué. Si la condición de local o visitante no tiene una traslación directa en las gradas, ¿dónde queda la emoción?

Aunque la liga ha ido seduciendo a inversores que a su vez convencen a más y mejores jugadores, esta tendencia amenaza con desvirtuar por completo la competición. La Penya Encarnada, sin ir más lejos, club de Primera nacido en 2009, se registró a finales del año pasado como Mavlon FC, con una apuesta de los nuevos dueños por traer a futbolistas nigerianos. Del fútbol amateur a la globalización. Pero sin afición, sin rivalidad y con derbis asépticos como el de mañana, donde el rey de la competición, el FC Santa Coloma, aspira a recuperar el trono gracias a una alianza rusoestadounidense.

UE Santa Coloma-FC Santa Coloma

ANDORRA LA VELLA

42°30’N 1°30’E

—

Población

24.382 habitantes

País

Andorra

Distancia entre estadios

0 km (comparten el Centre d’Entrenament de la Federació Andorrana de Futbol)

Un país, una selección

—

RANKING FIFA

Andorra fue aceptada por la UEFA en 1996. Su selección ocupa el puesto 152 del ranking FIFA. Ildefons Lima, internacional desde 1997, es su máximo goleador (11 goles) y el jugador con más partidos (134). Lleva un cuarto de siglo defendiendo la camiseta de los ‘Tricolors’.

PRIMERAS VECES

La primera victoria oficial de Andorra llegó contra Macedonia, en 2004, en un duelo disputado en el Estadi Comunal. La primera victoria a domicilio tardó un poco más: fue en 2021, ante San Marino, en la fase de clasificación para el Mundial de Catar.

NATIONS LEAGUE

Dos victorias, dos empates y dos derrotas fue el balance de la selección andorrana en la Liga D de la Nations League 22-23, donde se enfrentó a Letonia, Moldavia y Liechtenstein. Con ocho puntos, esta es la mejor actuación en una competición internacional de toda su historia.

PRÓXIMO PARTIDO

MAÑANA, 12.02.23 (16 h)