Si ganas tú, gano yo

Los derbis son la forma más distinta de ser iguales y se demuestra en el Clásico de Bogotá con los dos equipos de la capital: Independiente Santa Fe y Millonarios Ambos equipos pueden presumir de pertenecer al selecto grupo de conjuntos que han disputado todas las temporadas de la primera división colombiana

Que los derbis son la forma más distinta de ser iguales se demuestra en el Clásico de Bogotá. La trayectoria de los dos equipos de la capital colombiana, Independiente Santa Fe y Millonarios, ha estado unida desde el principio. Ambos pueden presumir de pertenecer al selecto grupo, al que se adhiere solo un club más, de conjuntos que han disputado todas las temporadas de la primera división colombiana. Sin descensos. De ahí que el Clásico bogotano se haya disputado en más de 300 ocasiones y de forma ininterrumpida desde 1948, el año que se profesionalizó el fútbol en Colombia.

Pese al favoritismo de Millonarios, el primer campeonato se lo llevó Santa Fe, también conocido como ‘Los Cardenales’. Un año después, el título fue para Millonarios, un triunfo que instauró una curiosa tendencia: hasta en cinco ocasiones en las que Santa Fe ha ganado la liga, al año siguiente alzó el trofeo el equipo ‘Embajador’, como se le empezó a conocer a partir de la década de los años 50 gracias a su éxito más allá del país. Incluso llegó a ser considerado el mejor equipo del mundo, no solo por los cuatro títulos locales en cinco temporadas, sino por los simbólicos pero importantes trofeos que consiguió esos primeros años. En 1953, por ejemplo, conquistó lo que se llamó la Pequeña Copa del Mundo de Clubes. Un año antes, había sido invitado a un triangular para celebrar las Bodas de Oro del Real Madrid, un torneo que ganó el equipo colombiano. Además, cambió la historia de un jugador que vestía su camiseta: Alfredo Di Stéfano.Los primeros años del campeonato colombiano fueron un momento boyante, una época que se conoció como ‘El Dorado’. A la liga cafetera llegaron muchos jugadores argentinos, debido a una huelga que habían iniciado para hacer frente al Gobierno de Perón. Eso provocó la migración de muchos futbolistas de gran renombre, y uno de ellos fue Di Stéfano, que recaló en Millonarios. El nombre del equipo, de hecho, era Club Deportivo Municipal, pero un periodista empezó a apodarlo así por la cantidad de dinero que pagaban semanalmente a los jugadores argentinos y también a los colombianos, para no generar agravio. La época de ‘El Dorado’ terminó pronto, cuando el Pacto de Lima obligó a los equipos colombianos a liberar a los futbolistas argentinos. Di Stéfano, que marcó 93 goles en las cuatro temporadas que estuvo en Colombia, tras un litigio entre Barça y Madrid, terminó en el conjunto blanco. Así acabó la primera etapa gloriosa de los dos equipos de Bogotá, que habían nacido en los años 30 con un mismo origen: un grupo de estudiantes que empezaron a jugar en el colegio.Desde entonces, la historia ha tratado mejor a Millonarios, que, con 15 títulos, es el segundo equipo más laureado de Colombia, igualado con América de Cali y a solo dos de Atlético Nacional. Santa Fe debe conformarse con siete trofeos ligueros. Cada uno a su ritmo, fueron llenando sus vitrinas en las décadas de los 50, los 60 y los 70, hasta que llegó un período de sequía para ambos. Santa Fe estuvo casi 40 años sin ganar la liga, mientras que los ‘Azules’ no levantaron el trofeo durante 25 temporadas. En los años 90 y los años 2000, los dos caminaron juntos por una larga travesía sin títulos. De esa época, lo más destacado en el campo fue la mayor goleada de la historia del clásico, un 7-3 a favor de Santa Fe. La escasez de títulos, lejos de disminuir la tensión de cada derbi en El Campín, estadio que comparten, la aumentó. Los 2000 fueron años duros, especialmente para Millonarios, con una crisis institucional y económica que derivó en una crisis deportiva. Todo terminó con la refundación del club en sociedad anónima, con acciones a la venta para quien quisiera comprarlas. La hinchada ‘embajadora’ respondió en masa.

La final de 2017De nuevo por efecto contagio, la recuperación de uno significó la recuperación de otro. Los dos volvieron a ser campeones en 2012 (uno del torneo Clausura, otro del Torneo Finalización). La rivalidad se volvió más fuerte después de una final del Torneo Finalización que disputaron en 2017, uno de los capítulos destacados de la rivalidad. Ha sido la única vez que ha ocurrido. Disputada en ida y vuelta, Millonarios consiguió un importante 1-0 en el primer partido que hizo bueno con el 2-2 de la vuelta. Levantó el título en 2017. Santa Fe, obviamente, lo había hecho en 2016. Han sido las últimas copas que han alzado los equipos de Bogotá. Aunque no lo digan, estarán deseando que el rival gane la liga. Significará que ellos también lo harán.

Independiente Santa Fe-MILLONARIOSBOGOTÁ4°36’35’’N 74°04’54’’O

—

Población7.901.653 habitantes

PaísColombia

Distancia entre estadios0 km (comparten El Campín, aforo 36.343)

Hat-trick de consejos

—

CÓMO LLEGARPrimero deberás volar al aeropuerto de Bogotá desde Madrid o Barcelona, sin escalas, o desde otras ciudades como Vigo, Alicante o Málaga, con una escala. Del aeropuerto al centro de la capital colombiana, separados por 14 kilómetros, podrás ir en taxi o autobús.QUÉ VISITAREn el Cerro de Monserrate, a más de 3.000 metros de altura, está el mejor mirador de Bogotá para comprobar lo grande que es la ciudad. Puedes subir en teleférico, en funicular o a pie. Ahí mismo se encuentra la Basílica del Señor de Monserrate.DÓNDE SALIREn el barrio de la Candelaria, famoso por sus murales, hay muchas casas bajas en las que se han instalado bares y discotecas. Como el Quiebra Canto, donde entre semana disfrutarás de reggae y el fin de semana te moverás a ritmo de salsa.

PRÓXIMO PARTIDO LUNES, 27.03.23 (2:45 h)