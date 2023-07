Foto al pie: No hay derecho

La UEFA le ha arrebatado a Osasuna todo lo conseguido con sudor, sacrificio, talento y comunión con la grada Una exclusión fruto de los amaños de partidos de hace una década, de los que no queda ningún responsable en la entidad

Esta imagen no corresponde a ningún acontecimiento reciente. Pero conviene regresar a ella para entender la magnitud de una noticia que esta semana ha conmocionado a Osasuna y al fútbol español. El conjunto navarro -en la fotografía celebrando ante su gente y con total merecimiento el acceso a la Conference League en la última jornada liguera- ha sido sancionado sin poder competir en Europa.

La UEFA le ha arrebatado a los ‘rojillos’ todo lo conseguido con sudor, sacrificio, talento y comunión con la grada. Una exclusión fruto de los amaños de partidos de hace una década, de los que no queda ningún responsable en la entidad. No se nos ocurre un castigo más injusto y antideportivo. Esta imagen de felicidad... hoy duele. No hay derecho.