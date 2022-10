Everyday I love you…

Con poco más de medio siglo, el Kaizer Chiefs también cuenta con un origen curioso Es imposible explicar el derbi de Soweto sin recordar dos tristes episodios ocurridos con apenas diez años de diferencia

Simon Rix, Nick Jodgson, Nick Baines, Andrew White y Ricky Wilson, cinco músicos de Leeds, tomaron en 2003 la mejor decisión de sus vidas: abandonaron el ‘rock de garaje’ y se entregaron al ‘indie pop’. No sería el único cambio que llevarían a cabo. Enterraron el nombre del grupo, Parva, y lo sustituyeron por el del club de fútbol más laureado de Sudáfrica: el Kaizer Chiefs. Bueno, se tomaron la licencia de cambiar la ‘z’ por una ‘s’, quién sabe si para sonar más cool entre la industria musical. Triunfaron.

Ni psicotrópicos ni hierba. La decisión de surfear la segunda ola del britpop con el apelativo de un club de Soweto, suburbio al suroeste de Johannesburgo, la ciudad más poblada de Sudáfrica, fue de lo más romántica. El quinteto musical estaba compuesto por auténticos enfermos del fútbol y su bajista, Simon Rix, era un hincha irredento del Leeds United, club en el que jugó de 1994 a 2005 el carismático Lucas Radebe, defensa sudafricano formado… en el Kaizer Chiefs. La devoción que sentía Rix por Radebe –no era el único, pues el mismísimo Nelson Mandela tildó al zaguero de “héroe nacional” y lo fichó de embajador contra la discriminación racial– se canalizó en forma de tributo a su primer club. Álbum tras álbum, concierto tras concierto, los Kaiser Chiefs no dejarían de crecer bajo el sello de su original denominación. Y siempre, siempre, con una mirada puesta en las andaduras del Leeds, como cuando en 2007 Rix y compañía pagaron de sus bolsillo parte del salario del ariete noruego Tore André Flo porque el club pasaba apuros económicos; o como cuando un año después actuaron en Elland Road, el hogar de los ‘Peacocks’.

Con poco más de medio siglo, el Kaizer Chiefs también cuenta con un origen curioso. Fue fundado por un exfutbolista del Orlando Pirates, el decano del fútbol sudafricano, nacido en los años 30 en el barrio de Orlando, donde décadas más tarde se producirían los enfrentamientos más violentos entre policía y los anti apartheid. Inicialmente llamados Orlando Boys, se pasaron a la vida ‘pirata’ en la década de los 40, hasta el punto de introducir dos tibias y una calavera en el escudo.

Kaizer Motaung fue uno de sus futbolistas más ilustres. A finales de los 60 hizo las Américas para probar suerte en la popular NASL, pero cuando regresó a Johannesburgo se encontró un Pirates inestable, con muchas guerras internas por hacerse con el control. Decepcionado, optó por fundar otro club, cuyo apelativo fusionaba su nombre, Kaizer, con el del club en el que había militado en los Estados Unidos, el Atlanta Chiefs. Con el nacimiento del Kaizer Chiefs, en 1970, nacía también una de las rivalidades más duras de toda África.

Estampidas y vuvuzelas

Y es que es imposible explicar el derbi de Soweto sin recordar dos tristes episodios ocurridos con apenas diez años de diferencia. En 1991 un amistoso entre ambos conjuntos en el Oppenheimer Stadium acabó con 42 aficionados fallecidos. En 2001, en el Ellis Park Stadium, el antiguo feudo de los Pirates, se registraron 43. En ambos casos, aforo descontrolado, hinchas mezclados y estampidas mortales. Aunque esta tarde el Orlando Stadium medirá a dos equipos que hace tiempo que no reinan, se espera un partido caliente. Siempre lo es. Cuarto contra quinto, separados por un único punto tras 12 jornadas. Johannesburgo ya no es el polo de atracción de la Premier Soccer League. Lo es Pretoria, sede de un Mamelodi Sundowns que lidera la competición con puño de hierro. La 16-17 fue la última temporada en la que no salió campeón. Desde entonces, cinco de cinco. Los Orlando Pirates hace diez años que no saborean un título de liga mientras que el Kaizer Chiefs no lo hace desde 2015.

A nivel continental, y a pesar de que el Kaizer Chiefs alcanzó en 2021 la final, solo el Orlando Pirates sabe lo que es ganar la Champions africana. Fue en 1995, tras batir al ASEC Mimosas de Costa de Marfil. El país recién se levantaba tras tres décadas de apartheid, gracias a la figura de un Nelson Mandela que había salido de prisión cinco años atrás. Un Mandela que, en cambio, siempre estará más ligado al Kaizer Chiefs, no solo por su relación personal con Radebe, sino porque en su majestuoso estadio, el Soccer City, pronunció el primer discurso multitudinario tras su liberación, además de ser el lugar donde se llevó a cabo, en 2013, su funeral. Puede que en España los Chiefs tengan también más adeptos. Y no nos referimos al grupo de música. En el Soccer City tocó el cielo Iniesta. Al son de unas vuvuzelas sopladas al unísono por ‘jefes’ y ‘bucaneros’, en la única tregua que se han dado desde que se declararon enemigos íntimos.