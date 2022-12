Equilibrio en La Roca

El próximo martes, Gibraltar vivirá su particular derbi; el 'Rock Derby' El fútbol en Gibraltar vivió un punto de inflexión a partir de 1999, cuando su federación pidió su ingreso como miembro de pleno derecho de la UEFA

El fútbol se encaminaba a la década de los 50 y, con ella, el Real Madrid iba a empezar a adquirir su significado actual. Pero estamos todavía en 1949, cuando los blancos, que aún van a tener que esperar un lustro para ganar su primera Liga posterior a la Guerra Civil y adjudicarse su primer título internacional, cruzan una frontera extraña para medirse a la selección de Gibraltar.

Más información Más información Estrellas fugaces

El equipo madridista, dirigido por el inglés Michael Keeping, y que desde hace seis años ya preside Santiago Bernabéu, no es capaz de superar al combinado del Peñón, y el duelo acaba en tablas (2-2). No había sido la primera ocasión en la que el club de la capital española visitaba este territorio ibérico perteneciente al Reino Unido: en 1924 ya se habían enfrentado en dos amistosos, siempre con victoria gibraltareña. En la historia quedará, quién sabe hasta cuándo, que el club dominador de Europa nunca ha tomado La Roca. No fue el único conjunto español que pasó por allí: el Atlético, el Dépor y, por supuesto, escuadras andaluzas como el Betis, el Sevilla o el Málaga también se midieron a Gibraltar, hasta el que el Gobierno franquista cerró la verja, y el intercambio futbolístico, con una lectura siempre política en su trasfondo, se congeló.

Pero la historia del fútbol en Gibraltar es muy anterior a esos enfrentamientos que terminaron vetados por la dictadura. Esta diminuta península situada al noreste del estrecho al que da nombre, ocupada por los ingleses desde principios del siglo XVIII, y cedida finalmente (junto a Menorca) en el Tratado de Utrecht de 1713, ha sido durante 300 años motivo de disputa entre las autoridades de España y el Reino Unido. Altos y bajos diplomáticos sin que, llegados a nuestros días, haya dejado de ser un territorio británico de ultramar. Lo era, por tanto, a finales del XIX, periodo decisivo en la expansión del fútbol más allá de Gran Bretaña. Si a ello le sumamos su situación geográfica, en el sur peninsular, justo por donde penetró el nuevo juego en nuestro país, encontramos una doble razón para entender por qué Gibraltar fue un emplazamiento ideal para el desembarco del football en la península.

En un primer momento, fueron los militares destinados allí los que organizaron los primeros equipos y torneos. Los civiles se tenían que conformar con ser comparsas. Pero el primer club al uso, civil, del que se tiene registro, ya jugaba partidos en 1892. Se llamó Prince of Wales y, aun habiendo desaparecido en 1953, sigue siendo uno de los más laureados de Gibraltar, con 19 títulos de la liga local, fundado en 1907 para que el balón trazara un camino independiente del de los soldados. De hecho, solo hay un conjunto que hoy pueda decir que ha cantado más alirones que el viejo Prince of Wales. Es el Lincoln Red Imps, y lo suyo en el Peñón es pura tiranía: 26 entorchados, nueve más que el segundo en la lista todavía en activo, el Glacis. Y, sobre todo, 19 más que el único conjunto que hoy, y en los últimos años, le aguanta el ritmo. Es el Europa FC, y con él, y contra él, protagonizan el ‘Derbi de la Roca’. ‘Rock Derby’, si lo prefieren.

La UEFA lo cambia todo

El fútbol en Gibraltar vivió un punto de inflexión a partir de 1999, cuando su federación, fundada en 1895, pidió su ingreso como miembro de pleno derecho de la UEFA. España se opuso desde el principio, haciendo inviable ese cambio de estatus hasta 2013 (al que seguiría, en 2016, la entrada en la FIFA). Estos cambios abrieron las puertas de las competiciones europeas a los conjuntos del Peñón. El primero en asomarse por allí fue el Lincoln Red Imps, que debutó en la fase previa de la Champions League en el curso 2014-15, después de más de una década sumando liga tras liga. Serían 14 seguidas entre 2003 y 2016, un récord absoluto del que presume una entidad joven, fundada en 1976.

El Europa es el otro conjunto que ha probado las mieles de la Liga de Campeones, tras estrenarse en la campaña 2017-18. Este conjunto, más antiguo que su rival, fundado en 1925, ha tenido que esperar para revivir unos éxitos que se remontaban a las décadas de los 20, los 30 y los 50. Tras un largo periodo siendo un equipo ascensor, regresó a la máxima categoría en 2013, justo a tiempo para ser el primero de todos en debutar en la Europa League, en la temporada 2014-15, y, poco después, gracias a una mayor inversión, reconquistar el título y frenar de este modo la impresionante racha del Lincoln. Había llegado la alternativa. El nuevo panorama, junto al protagonismo continental compartido, ha servido para asentar un derbi moderno que el martes vivirá un episodio determinante, con ambos conjuntos imbatidos y empatados en lo alto de la tabla.