El enfrentamiento que allanó la independencia

En Túnez hay dudas sobre quién se fundó primero: el Club Africain o el Espérance Ambos clubes fueron importantes para reivindicar la identidad nacional y el sentimiento antinacionalista de los tunecinos

Dicen que quien ríe último ríe mejor, pero lo que quieren saber en Túnez es quién rio primero. Los dos equipos de Túnez, la capital del país homónimo, son el Club Africain y el Espérance. Ambos tienen más de 100 años de vida, pero todavía hoy no está claro cuál se fundó primero. Según la versión del Club Africain, se creó antes, en 1915, aunque bajo el nombre de Stade Africain. La autoridad colonial francesa, que tanto iba a influir en el territorio y en el derbi tunecino, lo disolvió tres años después.

Enseguida, en 1919, nació el Club Islamique Africain. Ellos dicen que son una evolución del equipo anterior, ya que mantuvieron los mismos colores, una parte del nombre y el núcleo principal de jugadores. Sin embargo, la versión oficial dice que no fue hasta 1920 cuando se fundó el Club Africain, ya sin la referencia religiosa. Tardó en legalizarse porque la autoridad colonial impuso sus normas: que el presidente fuera francés, el cambio de colores y la renuncia al emblema nacional de la medialuna y la estrella, pero sólo aceptó la segunda condición y durante una temporada.

Aunque consiguió mantenerse fiel a sus principios, la demora permitió al rival fundarse primero, al menos oficialmente. Lo hicieron dos jóvenes de apenas 19 años en una tienda de café llamada Café de l’Espérance. Registrado oficialmente en enero de 1919, sí que aceptó las condiciones y su primer presidente fue francés, aunque enseguida ocupó el cargo un dirigente local.

Su importancia en el país

Cada uno a su manera, ambos clubes fueron importantes para reivindicar la identidad nacional y el sentimiento anticolonialista de los tunecinos antes de que existiera el primer partido político o el primer sindicato. Tanto fue así que Habib Borguiba, el posteriormente considerado padre de la independencia, intentó fusionar bajo un mismo emblema a los dos equipos, pero por entonces ya existía rivalidad.

En los años previos a la independencia de 1956, los dos equipos utilizaron el deporte para aumentar el arraigo con la cultura tunecina, sobre todo entre los jóvenes. El Club Africain, por ejemplo, formó su propio teatro para dar lugar a las primeras manifestaciones culturales. Los dos fueron pioneros en integrar a la mujer, tanto en las gradas como en el césped. Y al principio de los años 50, ambos lideraron la iniciativa de detener las actividades deportivas durante dos años en apoyo al movimiento nacional tunecino, que terminó con la independencia.

Aunque el Espérance logró sumar tres campeonatos de liga, el mejor equipo en la primera etapa postindependencia fue el Club Africain. Vivió su época dorada en las décadas de los 60 y de los 70, cuando levantó gran parte de las 13 ligas que decoran sus vitrinas. Aunque el día histórico para los ‘Clubistas’ fue el 23 de diciembre de 1991, cuando conquistaron la Champions League de África con un gol en el tiempo añadido. Fue el primer club tunecino que lo consiguió, aunque también supuso los últimos coletazos de éxito. Desde la década de los 90, el Espérance es el gran dominador, no sólo del derbi, sino también del fútbol tunecino. Desde entonces ha ganado cuatro Champions de África, las dos últimas en 2018 y 2019, que levantó sin necesidad de ganar el partido. Los jugadores del equipo rival, el Wydad Casablanca, abandonaron el césped después de que el árbitro anulara el tanto del empate y no se pudiera recurrir al VAR porque en ese momento no funcionaba.

Una pancarta para el recuerdo

Mientras el Espérance domina el campeonato local con 32 títulos, los seis últimos de forma consecutiva, el Club Africain está sumido en una crisis institucional. Se han sucedido los presidentes, acusados algunos de ellos de corrupción, y varios entrenadores han renunciado al cargo. En 2019, la Federación Tunecina de Fútbol amenazó con su expulsión de todas las competiciones por el impago a jugadores. Los aficionados consiguieron recaudar más de 1,5 millones de euros en sólo un mes.

Al borde de la desaparición, la aerolínea Qatar Airways rescató al equipo con un patrocinio, lo que propició un amistoso entre el equipo tunecino y el PSG. Lejos de estar contentos por el acuerdo, los aficionados, más vinculados a las clases populares que los del Espérance, desplegaron una pancarta en la que se podía leer: “Creado por los pobres, robado por los ricos”. Pese a la inestabilidad, el Club Africain está en los puestos altos de la tabla, muy cerca del Espérance. A final de temporada se sabrá quién ríe el último. Pero el que gane el derbi del martes al menos reirá mejor.

Espérance-Club Africain. TÚNEZ

36°48’03’’N 10°10’48’’E

Población: 728.453 habitantes

País: Túnez

Distancia entre estadios: 0 km (comparten el Estadio Olímpico Radès, 60.000 espectadores)

Hat-trick de consejos

CÓMO LLEGAR

Podrás volar a Túnez desde Madrid en vuelo directo o desde Barcelona, Valencia y Pamplona con una escala. Para llegar al centro de la capital, coge un autobús público –número 35 o 635– que te dejará allí en media hora por sólo 30 céntimos.

QUÉ VISITAR

En Túnez se asentó el Imperio cartaginés, liderado por Asdrúbal, que rivalizó con el Imperio romano en las guerras púnicas. Visita las ruinas de Cartago, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Destacan sobre todo las termas de Antonino Pío.

DÓNDE SALIR

No es la cafetería donde se fundó el Espérance, pero el Café El M’Rabet es el más antiguo de la ciudad, con más de cuatro siglos de existencia. Siéntate en el suelo y disfruta de un té o una cachimba mientras escuchas música en directo

PRÓXIMO PARTIDO

MARTES, 27.06.23 (17:30 h)