El clásico más desigual del mundo

Nadie se preocupó por el resultado cuando Colo-Colo y Universidad de Chile se vieron las caras por primera vez. Fue el 9 de junio de 1935, en un partido amistoso diputado en los Campos de Sports de Ñuñoa, comuna del norte de Santiago, capital chilena y ciudad de ambos clubes.

El encuentro, que acabó con victoria del ‘Cacique’ por 3-2, sucedió en un periodo de prueba que pasó la U para ser aceptada en Primera. El equipo universitario cambió el fútbol amateur por el profesional en 1938, un año después del primer título liguero de Colo-Colo. La hostilidad entre los dos conjuntos no fue palpable hasta los 50. En los primeros años del fútbol chileno, el máximo rival de Colo-Colo era el Club Social y Deportivo Magallanes. Para entender esa enemistad, es necesario desempolvar los libros de historia del club. Como ocurrió con el fútbol en la Freemason’s Tavern de Londres, Colo-Colo también nació en un bar. Concretamente en el Quitapenas, en la comuna Recoleta, al norte de la ciudad. Se llama así porque allí paraban los familiares de los fallecidos enterrados en el cementerio que hay justo al lado, con la idea de nublar sus recuerdos en alcohol. Eso es lo que intentaron hacer varios futbolistas del Magallanes en 1925. Acababan de renunciar a su club por discrepancias con la directiva y se reunieron en el bar para beber hasta altas horas. Entre copa y copa surgió la idea de formar un nuevo equipo. Luis Contreras, delantero, escogió el nombre de Colo-Colo, en honor a uno de los grandes líderes mapuches.Club Universidad de Chile tiene su origen en el fútbol escolar de finales del siglo XIX. Los residentes del Internado Nacional Barrios de Arana formaron el Internado Football Club. Cuando pasaron a ser universitarios, quisieron seguir adelante con el equipo y crearon la U. En la sede del diario Ilustrado, el 24 de mayo de 1927, nació el Club Universitario de Deportes, que cambió de nombre en 1934 para ser Universidad de Chile. Cuatro años después, participaron por primera vez en la máxima categoría. El rival a batir no era Colo-Colo, sino Universidad Católica, que en un principio no pudo ingresar en el torneo porque se escogió al otro club universitario. La historia del fútbol chileno cambió el 11 de noviembre 1959. Colo-Colo y Universidad de Chile, hasta ese momento simples rivales, se enfrentaron en una final para decidir el título de liga. Cerca de 50.000 personas vieron cómo se convertían en enemigos encarnizados. Se jugó en el estadio Nacional, feudo de la U, y, según las crónicas, fue un encuentro “con poco fútbol, pero muy emocionante”. Los azules se impusieron 2-1 y sumaron su segundo título. Desde entonces, Colo-Colo y la U no juegan partidos, juegan superclásicos. La indiferencia se transformó en una disputa que perdura hasta hoy. Más allá del fútbol

La rivalidad entre los dos equipos más importantes de Chile trasciende la vida política y social de sus aficionados. Apodado ‘El Popular’, Colo-Colo siempre fue considerado el equipo del pueblo, y así lo representa su hinchada en un conocido cántico: “La pasión del pueblo, desde un cura hasta un ladrón. De la cuna al cajón. Porque el ‘Albo’ representa a toda una nación”. Contrapuestos, los seguidores de la U solían provenir de familias acomodadas que podían permitirse mandar a sus hijos a estudiar en la universidad. Esa amplia distancia social se fue reduciendo cuando comenzó la dictadura de Pinochet en 1973, al surgir grupos rebeldes de estudiantes que usaban el fútbol para masificar un discurso contrario al régimen. Muchos eran aficionados de la U y sus ideas fueron calando en las clases bajas. Desde los 80, Universidad de Chile le disputa la hegemonía popular a Colo-Colo. No hay debates en el plano deportivo. Ahí los ‘Albos’ han conseguido que el superclásico chileno sea el más desigual del mundo. Se han enfrentado 192 veces y han salido victoriosos en 88 ocasiones. Universidad de Chile solo ha ganado 48 superclásicos. Han empatado 56 veces. Colo-Colo lleva una ventaja de 40 triunfos, tres más de los que tiene la Juventus ante el Inter. Este domingo volverán a verse las caras en el Monumental, donde los azules no ganan desde 2001. Ahora son segundos en liga y los ‘Albos’ van décimos, pero “en Chile hay un dicho: Colo-Colo siempre llega mal al clásico y la U, bien. Adivinen qué pasa después”, explica Luis Marambio, periodista chileno de Canal 13 y autor de Goleador del Siglo, que cree que esta vez sí puede ser la vencida: “Futbolísticamente, no recuerdo en estos diez años a un equipo de la U con más posibilidades de ganar en el Monumental”.