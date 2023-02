¿Arenques o gambas?

En la India, país con más de 1.400 millones de habitantes, no hay tradición pequeña ni celebración en la que la comida no sea protagonista La rivalidad entre el East Bengal y el Mohun Bagan es centenaria

Todo aficionado al fútbol que sienta interés por conocer el derbi de Calcuta, y que todavía no disponga de la información suficiente para sentir más simpatía por un equipo o el otro, debe formularse primero una pregunta: ¿le gustan más los arenques o las gambas? En la India, país con más de 1.400 millones de habitantes, no hay tradición pequeña ni celebración en la que la comida no sea protagonista. Por eso, antes de que acontezca un partido de fútbol especialmente relevante, los aficionados de los dos equipos no salen a dar un paseo para relajarse o se dirigen a un templo en busca de ayuda divina: acuden al mercado.

Nadie quiere que el posible festejo lo pille con la despensa vacía. Los seguidores del East Bengal, por un lado, llenan sus carritos de hilsas, un pescado típico de los ríos de Bangladés que está aparentado con el arenque y que suele prepararse al curry. Los hinchas del Mohun Bagan (hoy ATK Mohun Bagan, después de fusionarse en 2020 con el Atlético de Calcuta), por su parte, compran varios kilos de gambas, que saltean con coco y luego sirven acompañadas de arroz. Es tal la locura que se desata para hacerse con un ingrediente u otro, que las pescaderías de la ciudad, en esas horas previas al enfrentamiento, aumentan sus precios un centenar de rupias.

Y podrían subirlos todavía más, porque los agotarían igualmente.Pese a ser la nación más poblada del mundo, y poseer una cultura gastronómica que ha influido a casi todas las demás, la India no es reconocida internacionalmente por su fútbol. De hecho, su selección todavía no ha jugado nunca un Mundial. A la sombra del críquet hace mucho frío. Pero eso no significa que el balón de cuero no haya atravesado su historia. La rivalidad entre el East Bengal y el Mohun Bagan es centenaria.

Y despierta tantas pasiones como cualquier otra (o incluso más, teniendo en cuenta que en Calcuta viven el doble de personas que en Londres). Cuando se disputó el primer enfrentamiento, en 1921, el territorio todavía estaba bajo control británico. Desde entonces, y aunque los datos no son precisos por falta de recuentos oficiales, ambos clubes se habrían visto las caras en unas 400 ocasiones, con solo un puñado de victorias más para el East Bengal. Un equilibrio que también se refleja en el número de títulos totales, donde el mismo equipo se coloca por encima del otro, aunque las distancias sean mínimas (109-103).

Aunque este derbi es mucho más que una simple pugna estadística. Los dos conjuntos son un retrato de las divisiones que perforan la sociedad bengalí. El Mohun Bagan, fundado por vecinos de la parte occidental de Bengala (los ghotis), se adjudicó desde el principio la responsabilidad de representar a los nativos de Calcuta. El East Bengal, en cambio, surgió por iniciativa de habitantes con raíces en la orilla oriental del Padma (los bengals), en el actual Bangladés.

Con él se identifican los hijos y nietos de los inmigrantes que cruzaron el río en distintas oleadas durante el siglo XX para instalarse en la enorme urbe. Dos instituciones con orígenes opuestos e identidades muy marcadas: el caldo de cultivo óptimo para que, al cabo de un tiempo, su enemistad ya fuera considerada por los periodistas como una de las más feroces de todo el continente asiático.

Tragedia y comida

En el pasado se produjeron varios episodios que dan fe de ese profundo desamor. A mediados de los 70, después de perder contra su adversario por un humillante 5-0, varios futbolistas del Mohun Bagan se vieron obligados a pasar una noche escondidos en un barco en mitad del río Ganges para evitar el escarmiento de sus aficionados. En los 80, otra trágica edición del derbi acabó en una estampida que se llevó por delante la vida de 16 espectadores. Y, más recientemente, en 2012, tuvo que suspenderse un duelo después de que un jugador recibiera el impacto de un objeto lanzado desde la grada por el que sería hospitalizado.

Resumiendo: no faltan la tensión ni la violencia cada vez que los dos grandes de Calcuta se citan en un terreno de juego. Ni la comida, claro. Acostumbrados a celebrar las victorias de los nuestros con petardos, cánticos o marchas triunfales por las calles, a los aficionados europeos nos cuesta entender que el ritual de un derbi pueda concluirse en la mesa de un comedor. En la India, el fútbol se vive con el corazón y se celebra en el paladar. Y tú, ¿qué prefieres? ¿Los arenques o las gambas?

East Bengal-Mohun Bagan

CALCUTA

22°34’22’’N 88°21’50’’E

—

Población

15.000.000 habitantes

País

India

Distancia entre estadios

0 km: (comparten el Yuva Bharati Krirangan, con un aforo de 85.000 espectadores)

