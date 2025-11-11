Resultados del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025: Comprueba si te has llevado los 11 millones del primer premio

Ya está aquí el sorteo extraordinario del 11 de noviembre de la ONCE, popularmente conocido como el '11 del 11', una de las rifas más esperadas del año que la Organización Nacional de Ciegos Españoles hace coincidir con esta curiosa fecha.

Este es uno de los más seguidos del año, ya que es el último antes del Gordo de la Navidad y llega justo antes de la marabunta de compras para las Fiestas, y dejará 11 millones de euros al primer premio y 40 millones en total.

Este 2025 se celebrá la 15ª edición de una lotería que nació en 2011 y los cupones se han podido comprar en los más de 20.000 puestos que la asociación tiene repartidos por todo el país, además de la versión digital a través de la web oficial de la ONCE, con un coste de seis euros.

La rifa empieza a partir de las 21:25 horas de este martes y se podían comprar boletos hasta las 21 horas del mismo día. El sorteo se podrá seguir en directo a través de la web de la oenegé.

Cuánto dinero se lleva Hacienda sobre el premio del Sorteo

Según indica la página oficial, desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros. Por lo tanto, todos los premios inferiores a esa cifra estarán exentos de impuestos. En caso de superar la cantidad, se le aplicará una retención del 20%.

Números premiados

El primer premio, por 11 millones de euros, ha sido para el número 16.204 de la serie 59.

Los premios adicionales, por un millón de euros cada uno son los siguientes: