Estas son las terminaciones que más salen en la Lotería de Navidad

Empieza la cuenta atrás para que empiece uno de los sorteos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de Navidad. Se llevará a cabo el próximo lunes 22 de diciembre a las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid. La mayoría de españoles ya tienen sus boletos comprados y sueñan con 'El Gordo', pero no es nada fácil conseguirlo porque la probabilidad es de apenas 1 entre 100.000.

En los últimos días ha aumentado la búsqueda en Google sobre qué terminaciones han sido históricamente las más afortunadas en la Lotería de Navidad en España.

La terminación más afortunada es el número 5, que ha salido hasta en 32 ocasiones. Le siguen los números 4 y 6, que han aparecido 27 veces cada uno. Por el contrario, las terminaciones menos frecuentes son el 9, el 2 y el 1, siendo esta última la que menos veces ha resultado premiada.

Las terminaciones de dos cifras que más veces han salido son las siguientes:

El 85 , que ha aparecido en 7 ocasiones.

, que ha aparecido en 7 ocasiones. El 57 , que ha salido 6 veces.

, que ha salido 6 veces. Los 64, 65, 75, 90 y 97 , que se han repetido 5 veces cada uno.

, que se han repetido 5 veces cada uno. Otras terminaciones con varias apariciones son 15, 40, 58 y 95, cada una con 4 veces.

Lotería Navidad / EFE

No obstante, estos datos no implican que algunos números tengan más posibilidades de salir que otros, ya que todos los números tienen la misma probabilidad de resultar premiados en cada sorteo. Las estadísticas reflejan únicamente lo que ha ocurrido en el pasado, no lo que ocurrirá en el futuro.