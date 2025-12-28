Estos son los números a evitar para el sorteo de la Lotería del Niño, según la estadística

A medida que transcurren los últimos días del año, no solo se acerca el 2026 a toda velocidad, sino que, además, para los fanáticos de los sorteos, asimismo se aproxima la celebración de la Lotería del Niño, su primera vez organizada por Loterías y Apuestas del Estado.

El Salón de Sorteos del SELAE se prepara para escoger los tres números ganadores de los tres grandes premios este 6 de enero, por lo que muchos españoles ya están pensando en qué número apostar sus 20 euros.

Algunos siguen una cabala mientras otros simplemente lo dejan al azar, pero también existe un cuantioso número de personas que acuden a la estadística para aumentar sus probabilidades de ganar, enfocándose en la frecuencia de las terminaciones o en los números que ya han salido en previas ocasiones.

Esto último es el aspecto relevante a tratar en este contexto ya que, a pesar de que la Lotería del Niño se ha celebrado ininterrumpidamente desde 1941 hasta la actualidad, nunca se ha repetido un número ganador, pues se trata de un fenómeno bastante improbable (pese a que no imposible).

A diferencia de la Lotería de Navidad, la cual se lleva haciendo desde 1812 y, por lo tanto, ya ha dado dos números repetidos para el 'Gordo' (15.640 y 20.297), la Lotería del Niño lleva menos tiempo realizándose, así que todavía no se ha producido esta situación.

Por lo tanto, una forma de aumentar las posibilidades de ganar es evadir todas las combinaciones numéricas entabladas con anterioridad, ya que son los números que menos probabilidades tienen de llevarse la suma de dinero a casa.

En último lugar, cabe destacar que el sorteo del Niño se llevará a cabo el 6 de enero y dejará a tres ganadores: un primer premio de 2 millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), un segundo premio de 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y, finalmente, un tercer premio de 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).