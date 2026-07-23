Resultados del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026: Números y premios

Esta tarde se ha celebrado uno de los sorteos más importantes del verano en España, el Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026. Ha tenido lugar en Granada y esta ha sido la 47ª edición, en la que se han repartido hasta siete millones de euros en más de 23.000 premios.

Sin embargo, el primero ha sido de tres millones de euros, mientras que el segundo, de un millón. Además de estos, también se han premiado a los números anteriores de las otras series, además de los números con las cuatro cifras finales coincidentes o los que tengan un número cuyos tres últimos números coincidan con el primer premio.

Números agraciados en el Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026

Primer premio, de tres millones de euros: 42022 de la serie 017 .

. Segundo premio, de un millón de euros: 48352 de la serie 001 y 13959 de la serie 036.

Tercer premio, de 500.000 euros: 25121 de la serie 057

Cuartos premios, de 250.000 euros: 40693 de la serie 128, 67731 de la serie 120 y el 97573 de la serie 006 .

. Quintos premios, 100.000 euros: 95498 de la serie 027, 48352 de la serie 001 y 08370 de la serie 074.

Otros premios

129 premios de 750 euros

129 premios de 500 euros

387 premios de 300 euros

387 premios de 250 euros

1.170 premios de 200 euros

1.170 premios de 150 euros

3.510 premios de 75 euros

3.510 premios de 50 euros

11.700 premios de 12 euros

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Para cobrar el premio, tan solo hace falta acudir a las oficinas de Correos repartidas por España, aunque existe la posibilidad de canjearlo por oro en las oficinas de la Cruz Roja.