Esta es la razón por la que el Sorteo del Niño reparte más premios que la Lotería de Navidad

Existe la creencia extendida de que conviene más comprar boletos para el Sorteo del Niño que para la Lotería de Navidad por una razón concreta: se reparten más premios en el primero que en la segunda.

Pero, ¿cómo de cierto es esto? ¿Nos encontramos ante algo que ocurre realmente o se trata simplemente de una leyenda urbana? Lo cierto es que, si miramos los números, la conclusión a la que llegaremos es sorprendente.

La clave está en fijarse en los reintegros: en el Sorteo del Niño hay más probabilidades de que recuperes el dinero invertido en un boleto que en la Lotería de Navidad, según los datos que existen al respecto.

Teniendo en cuenta estos últimos, en el Sorteo del Niño se destina un 30% de los premios a ofrecer reintegros, mientras que en la Lotería de Navidad este porcentaje solo alcanzaría el 10%.

Esto implica que, si juegas el Sorteo del Niño, tienes tres veces más posibilidades de obtener una devolución del dinero por el boleto que compraste que en la ya mencionada Lotería de Navidad.

No obstante, esto no ocurre igual con los premios grandes, dado que el porcentaje de que te toque uno de ellos suele tener las mismas probabilidades en ambos sorteos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no existe una forma infalible de ganar la lotería, dado que esta depende intrínsecamente del azar, aunque muchos creen que hay estrategias encaminadas a fomentar la suerte.

Sea como sea, ahora solo queda esperar a que el Sorteo del Niño se celebre este 6 de enero para comprobar cómo se distribuyen los 750 millones de euros en premio que el Estado destina para esta lotería.