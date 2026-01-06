Esta es la razón por la que 'El Niño' reparte más que la Lotería de Navidad

En unas horas se celebrará el Sorteo Extraordinario del Niño. Con la suerte de la Lotería de Navidad repartida, millones de españoles se sentarán delante del televisor con la esparanza de ganar uno de los premios que reparte Loterías y Apuestas del Estado.

De esta manera, con la llegada de los Reyes Magos de Oriente, el próximo 6 de enero de 2025 se repartirán 770 millones de euros en premios. En comparación al anterior sorteo, la Lotería del Niño cuenta con más posibilidades de obtener alguno de los décimos premiados.

La probabilidad de obtener un premio el día de Reyes es del 7,82%, frente al 5'30% de la Lotería de Navidad. En ambos sorteos se reparte la misma cantidad de décimos, sin embargo, no hay el mismo número de premios.

En la Lotería de Navidad hay 15.304 premios, repartidos en 100.000 números. En la misma cantidad de números, la Lotería del Niño reparte 37.920 premios. Por lo tanto, el día de Reyes ofrece hasta 22.616 premios más.

Por otro lado, la Lotería del Niño dedica un 30% de las cuantías al reintegro, un porcentaje mayor frente al 10% del 22 de diciembre. En este aspecto, la probabilidad de llevarse alguno de los importes se multiplica por la inclusión de premios menores, como las aproximaciones y terminaciones.

El primer premio de la Lotería del Niño reparte 2 millones de euros por serie (200.000 euros por décimo). El segundo premio son 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) y, por último, el tercer premio es de 250.000 euros la serie (25.000 por décimo).

En cuanto las aproximaciones, los números anterior y posterior al premio 'Gordo' de la Lotería del Niño podrán ganar 1.200 euros al décimo. En cambio, el número anterior y posterior al segundo premio recibirán 610 euros al décimo. De los tres primeros premios, serán 100 euros al décimo por centenas.

Finalmente, las dos y tres últimas cifras de los dos primeros premios reparten 100 euros por décimo. El reintegro es la última cifra que sea igual con el primer premio, así como la última cifra que coincida con la primera extracción especial y la segunda extracción especial.