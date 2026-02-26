Lotería Nacional hoy, jueves: comprobar resultados del sorteo del 26 de febrero de 2026

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

El jueves 26 de febrero a las 21 horas, la Lotería Nacional ha celebrado el sorteo dedicado al centenario de la creación de los colegios de agentes comerciales en España. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, como viene siendo habitual, otorgó 600.000 euros por serie, lo que equivale a 60.000 euros por cada uno de los décimos que se haya comprado.

Resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 26 de febrero

18343 : Primer premio de 60.000 euros al décimo

: Primer premio de 60.000 euros al décimo 37862 : Segundo premio de 12.000 euros al décimo

: Segundo premio de 12.000 euros al décimo 1452, 5444, 6085 y 8437: Extracciones de 4 cifras con premios de 150 euros al décimo.

Extracciones de 4 cifras con premios de 150 euros al décimo. 934, 764, 893, 011, 652, 464 y 854: Extracciones de 3 cifras con premios de 30 euros al décimo.

Extracciones de 3 cifras con premios de 30 euros al décimo. 00, 20, 33, 02, 15, 52, 78, 05 y 87: Extracciones de 2 cifras con premios de 12 euros al décimo

Extracciones de 2 cifras con premios de 12 euros al décimo Reintegros 3, 9, y 2: Reintegros de 3 euros al décimo

Cómo cobrar el décimo

En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.

Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.

Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.