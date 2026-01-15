LOTERÍAS
Lotería Nacional hoy, jueves: comprobar resultados del sorteo del 15 de enero de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 15 de enero
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Este jueves 15 de enero a las 21 horas, la Lotería Nacional ha celebrado el sorteo dedicado al centenario de la creación de los colegios de agentes comerciales en España. El organismo ha repartido un total de 12,6 millones de euros en premios.
Resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 15 de enero
- 16.609: Primer premio de 30.000 euros al décimo
- 79.950: Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- 4259, 0824, 0419 y 4224: Extracciones de 4 cifras con premios de 75 euros al décimo
- 765, 869, 825, 238, 142, 934 y 941: Extracciones de 3 cifras con premios de 15 euros al décimo
- 25, 38, 30, 24, 81, 44, 21, 64 y 49: Extracciones de 2 cifras con premios de 6 euros al décimo.
- 9, 5 y 3: reintegros de 3 euros al décimo
Cómo cobrar el décimo
En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.
Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.
Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.
- Albacete - Real Madrid, en directo: octavos de final de la Copa del Rey, en vivo
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional
- Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid
- Mingueza, negociación avanzada y el Barça muy pendiente de su traspaso: 'No descarto nada
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera
- ¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey