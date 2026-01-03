LOTERÍAS
¿Por qué no hay sorteo de Lotería Nacional hoy, sábado 3 de enero de 2026?
Con motivo del Sorteo Extraordinario del Niño, hoy no habrá sorteo
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
El próximo martes 3 de enero de 2026 se llevará a cabo el sorteo extraordinario del Niño, que repartirá una cifra histórica: 770 millones de euros entre todos los premios.
- Primer premio: 2.000.000 € por serie (200.000 € por décimo).
- Segundo premio: 750.000 € por serie (75.000 € por décimo).
- Tercer premio: 250.000 € por serie (25.000 € por décimo).
Aunque es costumbre que los sorteos se celebren los jueves y sábado, como el martes se llevará a cabo el Niño, este sábado 3 de enero de 2026 no se realizará el sorteo de la Lotería Nacional.
El primer sorteo de este año se celebrará el próximo martes 6 de enero.
