La Grossa de Cap d’Any 2025: Número ganador, premios y cómo cobrar

El día 31 de diciembre es uno de los días más importantes del año en todo el mundo ya despedimos el 2025. Como en otras fechas señaladas se celebra una nueva edición del sorteo de La Grossa, con el cabezudo de Roser Arenas, vecina de Alella, como figura destacada, como es habitual. Se trata de un sorteo que también se celebra en otras fechas relevantes, como 'Sant jordi', 'Sant Joan' o 'Cap d'Any'.

Este miércoles tendrá lugar la siguiente edición de un sorteo que repartirá hasta 200.000 euros al número ganador. Por lo tanto, el ganador deberá tener la fortuna de lado para acertar los números y la serie del boleto ganador.

Premios de la Grossa de Cap d'Any

Hay 100.000 números disponibles repartidos en 35 series por cada número y existen varias posibilidades de ganar. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

Primer premio: 200.000 euros

Segundo premio: 65.000 euros

Tercer premio: 30.000 euros

Dos cuartos premios: 10.000 euros cada uno

cada uno Tres quintos premios: 5.000 euros cada uno

Además, también saldrán beneficiados aquellos que acierten las aproximaciones y las terminaciones:

Coincidencia de las últimas 4 cifras

Coincidencia de las últimas 3 cifras

Coincidencia de las últimas 2 cifras

Es imprescindible reintegro (coincidir en la última cifra)

Resultados del sorteo de La Grossa de Cap d'Any 2025

Quintos premios

34006

20005

68675

Cuartos premios

29181

15376

Tercer premio: 73762

Segundo premio: 92574

La Grossa de Cap d'Any: 01379

Dónde cobrar los premios de La Grossa

Los premios se podrán cobrar en cualquier establecimiento oficial de Loterías de Cataluña, hasta los 2.000 euros. A partir de esa cifra y hasta los 20.000 euros, en las oficinas bancarias colaboradoras con la organización de La Grossa, mientras que para cantidades superiores, se deberá hacer en las oficinas centrales de La Grossa de Catalunya, así como en las oficinas bancarias colaboradoras.