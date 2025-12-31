La Grossa de Cap d’Any 2025: Número ganador, premios y cómo cobrar
El sorteo se celebra el 31 de diciembre y repartirá un premio extraordinario de 200.000 euros al número ganador
El día 31 de diciembre es uno de los días más importantes del año en todo el mundo ya despedimos el 2025. Como en otras fechas señaladas se celebra una nueva edición del sorteo de La Grossa, con el cabezudo de Roser Arenas, vecina de Alella, como figura destacada, como es habitual. Se trata de un sorteo que también se celebra en otras fechas relevantes, como 'Sant jordi', 'Sant Joan' o 'Cap d'Any'.
Este miércoles tendrá lugar la siguiente edición de un sorteo que repartirá hasta 200.000 euros al número ganador. Por lo tanto, el ganador deberá tener la fortuna de lado para acertar los números y la serie del boleto ganador.
Premios de la Grossa de Cap d'Any
Hay 100.000 números disponibles repartidos en 35 series por cada número y existen varias posibilidades de ganar. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:
- Primer premio: 200.000 euros
- Segundo premio: 65.000 euros
- Tercer premio: 30.000 euros
- Dos cuartos premios: 10.000 euros cada uno
- Tres quintos premios: 5.000 euros cada uno
Además, también saldrán beneficiados aquellos que acierten las aproximaciones y las terminaciones:
- Coincidencia de las últimas 4 cifras
- Coincidencia de las últimas 3 cifras
- Coincidencia de las últimas 2 cifras
- Es imprescindible reintegro (coincidir en la última cifra)
Resultados del sorteo de La Grossa de Cap d'Any 2025
Quintos premios
- 34006
- 20005
- 68675
Cuartos premios
- 29181
- 15376
Tercer premio: 73762
Segundo premio: 92574
La Grossa de Cap d'Any: 01379
Dónde cobrar los premios de La Grossa
Los premios se podrán cobrar en cualquier establecimiento oficial de Loterías de Cataluña, hasta los 2.000 euros. A partir de esa cifra y hasta los 20.000 euros, en las oficinas bancarias colaboradoras con la organización de La Grossa, mientras que para cantidades superiores, se deberá hacer en las oficinas centrales de La Grossa de Catalunya, así como en las oficinas bancarias colaboradoras.
