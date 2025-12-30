Ganó 200.000 euros en la Lotería del Niño y terminó condenado: la historia del décimo que rompió una amistad

Hay muchas historias y cuentos infantiles encaminados a lanzar moralejas sobre lo peligrosa que es la avaricia, pero hay situaciones en las que la realidad es capaz de superar a la propia ficción.

En este caso en concreto, estamos hablando de un suceso que generó un gran revuelo en su momento y que tuvo que ver de manera directa con la Lotería del Niño y tres amigos que verían su vida cambiada para siempre, solo que no en un buen sentido.

Corría el año 2018, cuando tres amigos decidieron compartir un décimo de la Lotería del Niño a partes iguales que finalmente fue galardonado con un premio de hasta 200.000 euros.

No obstante, uno de ellos tomó la decisión se negó a repartirlo en la forma en la que habían acordado. De hecho, su plan fue en ingresar el premio en su cuenta personal y negarse rotundamente a repartirlo.

Los otros dos miembros del tridente y ahora examigos del primero, decidieron llevar la situación por vía judicial y el caso llegó a la Audiencia Provincial de Vizcaya, la cual tuvo claro qué hacer desde el primer momento.

El veredicto fue bastante tajante: dos años de prisión, una indemnización de 66.677 euros a cada uno de los dos amigos y el pago de una multa que ascendía a los 2.600 euros en total.

El problema con este caso (y el aspecto que más polémica generó) tiene que ver con que el acuerdo que hicieron estos tres amigos fue de corte verbal, pero la Audiencia estimó que había pruebas suficientes como para constatar este último como válido.

De esta manera y a causa de la avaricia del acusado, acabó pagando más dinero del que hubiera recibido en caso de respetar el acuerdo, lo cual nos enseña una valiosa lección sobre cómo no debemos comportarnos en Navidad.