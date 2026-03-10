Euromillones repartirá un histórico bote de 200 millones: comprobar sorteo del martes 10 de marzo

El sorteo de Euromillones se celebra cada martes y viernes desde París y en esta ocasión pone en juego un bote de 200 millones de euros, uno de los premios más altos de esta popular lotería europea.

En España, el precio de cada apuesta es de 2,50 euros. Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 50 y dos estrellas entre el 1 y el 12. La combinación ganadora se extrae durante el sorteo oficial que tiene lugar por la noche.

A partir de las 21:00 horas, los participantes podrán consultar el resultado del Euromillones del 10 de marzo de 2026 y comprobar si su boleto ha sido premiado.

Un bote millonario en juego

El premio mayor de Euromillones se entrega a quien acierte la combinación completa de cinco números y dos estrellas. En el sorteo de hoy, el bote alcanza los 200 millones de euros, una cifra que podría convertir al ganador en uno de los mayores premiados del año.

Además del premio principal, el juego cuenta con 12 categorías de premios, por lo que también es posible ganar dinero con menos aciertos.

Historia de Euromillones

El primer sorteo de Euromillones se celebró en febrero de 2004 en París. Desde entonces, este juego se ha convertido en una de las loterías más populares de Europa.

Actualmente pueden participar jugadores de España, Francia, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Austria, Bélgica y Luxemburgo.

Noticias relacionadas

Además, en SPORT.es se podrán consultar los resultados de otras loterías y sorteos celebrados a lo largo de la semana.