Lo que debes de hacer para compartir la Lotería del Niño de 2026: los requisitos de los décimos

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 se celebra el 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Este año se reparten un total de 770 millones de euros en premios. El primero, de 200.000€ (168.000 € tras impuestos), el segundo Premio, de 75.000 €, y el tercer Premio: 25.000 €.

Como cada año, la ilusión se multiplica en los hogares españoles a la espera de conocer los números premiados. Aunque son muchos los décimos vendidos, solo un pequeño grupo de personas tendrá la suerte de celebrar el premio. Para optar a él, resulta imprescindible adquirir al menos un décimo y, en muchos casos, compartirlo con otras personas. Esta práctica es habitual tanto entre familiares como entre amigos o compañeros de trabajo.

¿Se puede compartir el décimo?

Compartir un décimo puede ser una experiencia emocionante, pero también puede convertirse en un problema si no se hace de forma correcta. A lo largo de los años, han surgido numerosos conflictos por la falta de pruebas claras sobre la propiedad del billete premiado, lo que ha generado disputas difíciles de resolver.

Una de las formas más seguras de evitar estos inconvenientes es dejar constancia por escrito de quiénes participan en el décimo y en qué proporción lo hacen. Anotar el nombre, los apellidos y el DNI de cada persona, junto con el porcentaje correspondiente, es una medida sencilla y eficaz.

Además, se recomienda realizar una fotocopia del décimo y añadir en ella toda esta información. De este modo, todos los participantes pueden conservar una prueba física que acredite su participación en el posible premio.

Correo o foto por Whats App

Las nuevas tecnologías también ofrecen alternativas prácticas para compartir un décimo. Hacer una fotografía del billete y enviarla por WhatsApp a los participantes, junto con los datos de cada uno, es una opción cada vez más utilizada. El correo electrónico es otra vía válida para dejar constancia escrita del acuerdo.

Contar con pruebas documentales resulta fundamental, ya que los acuerdos verbales no tienen validez legal en caso de conflicto. Ante un juez, la palabra dada no es suficiente para demostrar la copropiedad de un décimo premiado.