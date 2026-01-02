¿Cuánto dinero se puede ganar en la Lotería del Niño 2026? Lista de todos los premios

El Sorteo de Navidad es uno de los eventos más esperados del año, pero la Lotería del Niño, que se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, también es uno de los sorteos más tradicionales y esperados.

Tras la emoción del Sorteo de Navidad, el Niño ofrece otra oportunidad para empezar el año con buena suerte, repartiendo un gran volumen de dinero entre quienes compran décimos o participaciones.

Este año el sorteo repartirá 770 millones de euros en premios. En total, de 55 millones de décimos emitidos, cerca de 19 millones de ellos obtendrán algún premio.

El primer premio de la Lotería del Niño otorgará 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo. El segundo premio reparte 75.000 euros por décimo, y el tercero, 25.000 euros por décimo.

Aunque estos son los premios mayores y los que todos desean, también existen otros que pueden resultar de una gran ayuda como las terminaciones de 4 cifras, que reparten 350 euros por décimo; las de 3 cifras, que premian con 100 euros por décimo; o las de 2 cifras, que otorgan 40 euros al décimo.

Todos los premios por décimo comprado

1 primer premio: 200.000 euros

1 segundo premio: 75.000 euros

1 tercer premio: 25.000 euros

20 extracciones de 4 cifras: con premios de 350 euros

1.400 extracciones de 3 cifras: con premios de 100 euros

5.000 extracciones de 2 cifras: con premios de 40 euros

2 aproximaciones al primer premio: 1200 euros

2 aproximaciones al segundo premio: 610 euros

99 centenas del primer premio: 100 euros

99 centenas del segundo premio: 100 euros

99 centenas del tercer premio: 100 euros

99 tres últimas cifras del primer premio: 100 euros

99 tres últimas cifras del segundo premio: 100 euros

999 dos últimas cifras del primer premio: 100 euros

9.999 reintegros última cifra del primer premio: 20 euros

10.000 reintegros extra: 20 euros

Cómo cobrar el billete

Cabe recordar que los premios solo podrán cobrarse presentando el billete original, y que el plazo máximo para hacerlo vence el 6 de abril de 2026. Pasada esta fecha, los premios no reclamados se consideran caducados y dejan de ser válidos.