Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 13 de abril de 2026

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 13 de abril ha estado formada por los números 26, 29, 37, 43, 44 y 49.

El número complementario es el 48 y el reintegro, el 6. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9695942, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

Hoy, lunes 30 de marzo de 2026, el bote de La Primitiva es de 10 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría y el bote de la Bonoloto es de 2,3 millones de euros para un único acertante de primera categoría.

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También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.