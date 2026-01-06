Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comprobar Lotería del Niño 2026: resultados, premios y números ganadores

Una persona coge un décimo de la Lotería del Niño de 2021.

Pol Langa

El Sorteo Extraordinario de El Niño se realiza desde 1966 por el sistema de bombos múltiples. Reparte más de 700 millones de euros en premios, y las personas que no fueron agraciadas en el Sorteo Extraordinario de Navidad pueden abrazar la fortuna en el día de Reyes.

Hay más de 700 millones en premios que serán repartidos por toda España. Y en SPORT hacemos una cobertura especial que puedes seguir desde nuestra página web.

SALE EL PRIMER PREMIO DE LA LOTERIA DEL NIÑO

El primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño es el 06.703. Se paga a 200.000 euros el décimo y a 2.000.000 euros a la serie.

