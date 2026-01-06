Comprobar Lotería del Niño 2026: resultados, premios y números ganadores

El Sorteo Extraordinario de El Niño se realiza desde 1966 por el sistema de bombos múltiples. Reparte más de 700 millones de euros en premios, y las personas que no fueron agraciadas en el Sorteo Extraordinario de Navidad pueden abrazar la fortuna en el día de Reyes.

Hay más de 700 millones en premios que serán repartidos por toda España. Y en SPORT hacemos una cobertura especial que puedes seguir desde nuestra página web.

Hasta aquí el Sorteo Extraordinario del Niño 2025 Muchas gracias por seguir el Sorteo Extraordinario del Niño en SPORT. Estos han sido los números premiados. Primer premio: 06.703 con 200.000 euros el décimo

con 200.000 euros el décimo Segundo premio: 45.875 con 75.000 euros el décimo

con 75.000 euros el décimo Tercer premio: 32.615 con 25.000 euros el décimo

Los reintegros del Sorteo Extraordinario del Niño Los reintegros de la Lotería del Niño son: 0, 1 y 3.

SALE EL PRIMER PREMIO DE LA LOTERIA DEL NIÑO El primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño es el 06.703. Se paga a 200.000 euros el décimo y a 2.000.000 euros a la serie.

SALE EL SEGUNDO PREMIO El segundo premio es el 45.875. Se paga a 750.000 euros a la serie, y a 75.000 euros el décimo.

¡YA SE CONOCE EL TERCER PREMIO! El tercer premio es el 32.615. Se paga a 25.000 euros el décimo y 250.000 euros la serie.

Estas son las extracciones de 4 cifras Estas son las terminaciones de cuatro cifras, correspondientes a los premios de 3.500 euros: 3682 y 1829.

Estas son las primeras extracciones de tres cifras 14 extracciones de tres cifras con 1.000 euros a la serie y 100 al décimo: 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248.

Empiezan las extracciones de tres cifras Ya se realiza la segunda tanda con las 14 extracciones de tres cifras.

Estas son las primeras extracciones de dos cifras 5 extracciones de dos cifras con 400 euros a la serie: 27, 54, 37, 44 y 94.