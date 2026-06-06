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Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 6 de junio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 6 de junio de 2026

El boleto de la Lotería Nacional del 6 de junio de 2026

El boleto de la Lotería Nacional del 6 de junio de 2026 / Sport

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Mariona Carol

Mariona Carol

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 6 de junio

  • 97984: Primer premio, 150.000 euros al décimo
  • 86985: Segundo premio, 30.000 euros al décimo
  • 90170: Tercer premio, 15.000 euros al décimo
  • 10649, 18896, 36350, 25093, 31833, 14702, 07419, 74640, 80257, 53075, 95487 y 00715: Doce extracciones de 5 cifras, 7.500 euros por décimo
  • 5695, 7328, 70877 y 9067: Cuatro extracciones de 4 cifras, 375 euros por décimo
  • 249, 723, 289, 078, 879, 475, 034, 532, 332, 332 y 410: Once extracciones de 3 cifras, 75 euros por décimo
  • 93, 92, 29, 33 y 21: Cinco extracciones de 2 cifras, 30 euros por décimo
  • 4, 2 y el 9: Reintegros.

Cómo cobrar el décimo

En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.

Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.

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Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.

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