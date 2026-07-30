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Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 30 de julio

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 30 de julio

Sorteo de Lotería Nacional del 30 de julio de 2026.

Sorteo de Lotería Nacional del 30 de julio de 2026. / Sport.es

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El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

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