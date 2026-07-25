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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 25 de julio de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 25 de julio de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
¡Arranca el sorteo!
Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo al Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado 25 de julio de 2026.
Tan solo quedan 20 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de julio de 2026. Quedan solo 20 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
¿Cuánto puedes ganar si te toca?
Premios mayores
-Un primer premio de 1.500.000 euros (150.000 euros por décimo).
-Un segundo premio de 300.000 euros (30.000 euros por décimo).
-Un tercer premio de 150.000 euros (15.000 euros por décimo).
Otros premios
-Doce extracciones de 5 cifras (75.000 euros por serie, 7.500 por décimo).
-Cuatro extracciones de 4 cifras (3.750 euros por serie, 375 por décimo).
-Once extracciones de 3 cifras (750 euros por serie, 75 por décimo).
-Cinco extracciones de 2 cifras (300 euros por serie, 30 por décimo).
¿De cuánto es el primer premio?
El primer premio logrará 1.500.000 euros por serie, es decir, 150.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 2.100 euros por décimo y premios a los 99 números restantes de la centena de 75 euros por décimo.
Probabilidad de ganar algún premio
La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más probabilidad de obtener premio. La posibilidad de ganar el primer o el segundo premio es 1 entre 100.000; mientras que la probabilidad que el décimo tenga 2 cifras es 1 entre 11; en caso de las extracciones de 3 cifras la posibilidad es 1 entre 100; y la probabilidad de ganar la extracción de 4 de las cifras es 1 entre 2.500.
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 6 euros.
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