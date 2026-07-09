Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 9 de julio

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado Además de la Lotería Nacional, este jueves 4 de junio también se celebran otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado: Bonoloto a las 21:30 horas

La Primitiva y Joker a las 21:40 horas

EuroDreams a las 21:45 horas (en diferido)

Cuándo puedo cobrar el premio Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.

Primer premio El primer premio logrará 300.000 euros por serie, es decir, 30.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 12.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 3000 euros.