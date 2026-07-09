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Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 9 de julio
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 7 de julio
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado
Además de la Lotería Nacional, este jueves 4 de junio también se celebran otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado:
- Bonoloto a las 21:30 horas
- La Primitiva y Joker a las 21:40 horas
- EuroDreams a las 21:45 horas (en diferido)
Cuándo puedo cobrar el premio
Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
Primer premio
El primer premio logrará 300.000 euros por serie, es decir, 30.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 12.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 3000 euros.
Cómo se reparten los premios
En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 12,6 millones de euros.
- Primer premio: 30.000 euros al décimo
- Segundo premio: 6.000 euros al décimo
- Extracciones de 4 últimas cifras: 75 euros
- Extracciones de 3 últimas cifras: 15 euros
- Extracciones de 2 últimas cifras: 6 euros
- Reintegros: 3 euros
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