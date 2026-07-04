Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 4 de julio de 2026

Premios del sorteo

Este extraordinario repartirá más de 140 millones de euros en premios, y son los siguientes:

Premio Especial Acumulado: 20.000.000 € . Destinado a un único décimo específico (200.000 euros si se acierta el número premiado, a los que se le suman 19.800.000 euros si se acierta también la serie y fracción).

. Destinado a un único décimo específico (200.000 euros si se acierta el número premiado, a los que se le suman 19.800.000 euros si se acierta también la serie y fracción). Primer Premio: 200.000 € al décimo . Asignado a cada décimo correspondiente al número ganador principal del sorteo.

. Asignado a cada décimo correspondiente al número ganador principal del sorteo. Segundo Premio: 60.000 € al décimo . Asignado a cada décimo de la segunda combinación ganadora.

. Asignado a cada décimo de la segunda combinación ganadora. Tercer Premio: 20.000 € al décimo . Asignado a cada décimo de la tercera combinación ganadora.

. Asignado a cada décimo de la tercera combinación ganadora. Extracciones Especiales (3 cifras): 1.000 € a la serie . Ocho premios para los números cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio.

. Ocho premios para los números cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio. Extracciones Especiales (2 cifras): 400 € a la serie. Cuatro premios para los números cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio.

Fuera de estos premios principales, también encontramos algunas aproximaciones, centenas y terminaciones, entre otros: