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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 4 de julio de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 4 de julio de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Tan solo quedan 20 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 20 de junio de 2026. Quedan solo 20 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
Probabilidad de ganar algún premio
La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más probabilidad de obtener premio. La posibilidad de ganar el primer o el segundo premio es 1 entre 100.000; mientras que la probabilidad que el décimo tenga 2 cifras es 1 entre 11; en caso de las extracciones de 3 cifras la posibilidad es 1 entre 100; y la probabilidad de ganar la extracción de 4 de las cifras es 1 entre 2.500.
Premios del sorteo
Este extraordinario repartirá más de 140 millones de euros en premios, y son los siguientes:
- Premio Especial Acumulado: 20.000.000 €. Destinado a un único décimo específico (200.000 euros si se acierta el número premiado, a los que se le suman 19.800.000 euros si se acierta también la serie y fracción).
- Primer Premio: 200.000 € al décimo. Asignado a cada décimo correspondiente al número ganador principal del sorteo.
- Segundo Premio: 60.000 € al décimo. Asignado a cada décimo de la segunda combinación ganadora.
- Tercer Premio: 20.000 € al décimo. Asignado a cada décimo de la tercera combinación ganadora.
- Extracciones Especiales (3 cifras): 1.000 € a la serie. Ocho premios para los números cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio.
- Extracciones Especiales (2 cifras): 400 € a la serie. Cuatro premios para los números cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio.
Fuera de estos premios principales, también encontramos algunas aproximaciones, centenas y terminaciones, entre otros:
- 2 Aproximaciones de 8.000 € cada una, para los números anterior y posterior al que obtenga el primer premio.
- 2 Aproximaciones de 4.300 € cada una, para los números anterior y posterior al que obtenga el segundo premio.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero.
- 99 Premios de 500 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo.
- 99 Premios de 500 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio tercero.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo.
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 20 euros, al ser extraordinario.
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